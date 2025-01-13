China Southern до конца марта приостановила прямые рейсы Москва – Пекин

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Китайская авиакомпания China Southern до 30 марта приостановила прямые рейсы по маршруту Москва – Пекин. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РБК.
Отмечается, что рейс CZ342 должен выполняться ежедневного, однако бронирование было доступно до 19 января, далее билеты появляются уже 30 марта.
При этом долететь из Москвы в Пекин всё же можно, но с пересадкой в Гуанчжоу. Также доступным билеты по маршрутам Шэньчжень – Москва и Владивосток – Янцзи.
В АТОР подчеркнули, что помимо China Southern прямые рейсы между российской и китайской столицами осуществляют «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines. Однако билетов на дни празднования китайского Нового года (29 января) уже нет.
По оценкам Ассоциации, при учёте вместимости самолётов и регулярности рейсов (3-4 каждый день), отмена полётов China Southern скажется на 15-17 тысячах человек. При этом речь идёт о всех пассажирах, а не только о туристах и россиянах.
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При этом долететь из Москвы в Пекин всё же можно, но с пересадкой в Гуанчжоу. Также доступным билеты по маршрутам Шэньчжень – Москва и Владивосток – Янцзи.
В АТОР подчеркнули, что помимо China Southern прямые рейсы между российской и китайской столицами осуществляют «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines. Однако билетов на дни празднования китайского Нового года (29 января) уже нет.
По оценкам Ассоциации, при учёте вместимости самолётов и регулярности рейсов (3-4 каждый день), отмена полётов China Southern скажется на 15-17 тысячах человек. При этом речь идёт о всех пассажирах, а не только о туристах и россиянах.
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Анастасия Чинкова