FT: противостояние Китая и США при Трампе может превзойти холодную войну

Противостояние между США и Китаем может превзойти по интенсивности холодную войну в период пребывания у власти в Штатах Дональда Трампа. Об этом сообщил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Эван Медирос, с 2009 по 2015 год работавший в администрации Совета нацбезопасности США в беседе с британской газетой Financial Times.