FT: противостояние Китая и США при Трампе может превзойти холодную войну

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Противостояние между США и Китаем может превзойти по интенсивности холодную войну в период пребывания у власти в Штатах Дональда Трампа. Об этом сообщил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Эван Медирос, с 2009 по 2015 год работавший в администрации Совета нацбезопасности США в беседе с британской газетой Financial Times.
Он подчеркнул, что Пекин уверен в себе не меньше, чем команда избранного президента США Дональда Трампа. Обе стороны также убеждены, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона, равно как и выдержать больше ответных ударов.
Медирос отметил, что в настоящее время уже всё готово к тому, чтобы ситуация между Пекином и Вашингтоном начала дестабилизировать ситуацию в мире. Причём он добавил, что говорит исключительно об экономике, не беря в расчёт Тайвань, Южно-Китайское море, конкуренцию в области технологий и модернизацию ядерного оружия. В сравнении с этим холодная война «начинает казаться приятным воспоминанием».
Также специалист уточнил, что в настоящее время Китай считает себя более подготовленным к новому этапу противостояния с США, чем в 2017 году. Прежде всего это связано с ослаблением влияния Штатов на страны глобального Юга и ростом роли Пекина в этом регионе.
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Медирос отметил, что в настоящее время уже всё готово к тому, чтобы ситуация между Пекином и Вашингтоном начала дестабилизировать ситуацию в мире. Причём он добавил, что говорит исключительно об экономике, не беря в расчёт Тайвань, Южно-Китайское море, конкуренцию в области технологий и модернизацию ядерного оружия. В сравнении с этим холодная война «начинает казаться приятным воспоминанием».
Также специалист уточнил, что в настоящее время Китай считает себя более подготовленным к новому этапу противостояния с США, чем в 2017 году. Прежде всего это связано с ослаблением влияния Штатов на страны глобального Юга и ростом роли Пекина в этом регионе.
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Анастасия Чинкова