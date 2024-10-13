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Чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана

И.о. главы Сибая Озерцов выразил соболезнования в поздравлении с Днём Башкирии
13 октября 2024, 12:35
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Исполняющий обязанности главы башкирского города Сибай Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования во время поздравления местных жителей с Днём Республики Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», – заявил чиновник.

Отмечается, что Озерцова недавно назначили и.о. главы Сибая. Предыдущий мжр Азамат Юлдашбаев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему в ходе спецоперации жителю Уфы Ильдару Суфиярову звание Героя России. Мужчина отправился на СВО добровольцем.

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#башкирия
#чиновники
#поздравление
#соболезнования
#день города
Суд отменил оправдательный приговор по делу участников организации ЕНОТ
13 октября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/AMilkin

Второй военный суд отменил оправдательный приговор четверым участникам военно-патриотической организации ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»). Их обвиняли в бандитизме.
Уголовное дело направлено на повторное рассмотрение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор членам организации ЕНОТ Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову и постановил решение суда первой инстанции отменить.

Ранее четверо из перечисленных участников сообщества были оправданы, а Очеретный получил лишь год ограничения свободы за угрозу убийством, но был освобождён от наказания из-за истечения срока давности. В ходе судебного заседания прокуратура просила приговорить Мрищука к 17 годам лишения свободы, а остальным фигурантам присудить сроки от 12 до 15 лет заключения.

Как считает прокуратура, преступное сообщество из членов организации ЕНОТ создали два офицера ФСБ — Александр Мрищук и Антон Барякшев. Они при участии других членов сообщества устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-розыскные мероприятия в связи с неуплатой таможенных платежей. Часть изъятых ценностей обвиняемые оставили себе.

В июле 2022 года суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал свою вину и дал показания на других участников сообщества.

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#мероприятия
#ограничения
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Актер сериалов «След» и «Улица разбитых фонарей» Александр Крючков умер в возрасте 80 лет
Умер актер сериалов «След» и «Улица разбитых фонарей» Александр Крючков
13 октября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/NetPix

Скончался актер советского и российского театра и кино Александр Крючков. Ему было 80 лет. Информация о смерти появилась на базе данных киноагрегатора Кино-театр.ру.
Актер ушел из жизни в понедельник, 7 октября. Подробности о его смерти не раскрываются.

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году он закончил обучение в ГИТИСе. Артист работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и драматическом театре. В октябре 1982 года ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Крючков также запомнился российским зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей-6», «Помни имя свое», «След», «Золотой туман» и «Вольная грамота».

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#актёр
#артист
#театр
#кино
#смерть
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Собянин назвал количество столичных дворов, благоустроенных за 2024 год
Собянин: В 2024 году в Москве благоустроено около 1,7 тысячи дворов
13 октября 2024, 11:09

Фото: сайт Кремля

С начала 2024 года в Москве были проведены работы по благоустройству около 1,7 тысячи дворов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты ремонтировали и совершенствовали существующие и создавали новые спортивные и детские площадки, модернизировали системы освещения, создавали новые зоны отдыха, приводит слова руководителя столичной администрации официальный портал мэра и правительства Москвы. Собянин подчеркнул, что все проекты реализовывались с учётом запросов и пожеланий горожан.

В частности, в этом году благоустроили дворы в Академическом и Гагаринском районах. В Гагаринском районе, к примеру, «народные тропы» превратили в удобные и полноценные пешеходные дорожки. Также в этом районе были оборудованы детские городки. На обновлённых площадках установили современные всесезонные тренажёры.

Фото: istockphoto/Ershov_Maks

В Северном Бутове на улице Грина установили силовые и кардиотренажеры рядом с обновленной многофункциональной спортивной зоной, продолжил мэр. Кроме того, там появился целый детский замок. Юные москвичи уже сполна оценили качели-паутинки, встроенные батуты и верёвочный парк.

Во многих дворах заменили асфальт. Специалисты высадили кустарники, разбили клумбы и газоны. В обновлённых и благоустроенных домах жителям столицы будет удобно и комфортно, заключил Сергей Собянин.

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#газоны
#проекты
#мэр
#москва
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Лицензию спиртзаводу Novabev Group приостановили из-за загрязнения реки
13 октября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Antony Robinson

Спиртзавод в Нижегородской области, принадлежащий крупнейшему в стране производителю водки компании Novabev Group, временно лишился лицензии. Причина — загрязнение местной реки Чугунки и гибель рыбы.
Как сообщает РБК, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский». Соответствующая информация содержится в реестре ведомства. Данное решение было принято 10 октября.

Как пояснили корреспондентам издания в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля, лицензию было решено временно отозвать, так как компания не предпринимала необходимых мер для утилизации отходов спиртового производства. Это привело к загрязнению реки Чугунки, а также к многочисленным фактам гибели рыбы, на которые обратили внимание местные жители.

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#информация
#служба
#завод
#рыба
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В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*
Иерей РПЦ Лукьянов: квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ*-идеологии
13 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Diy13

Квадробинг – это не просто детская игра или вид спорта, это опасная субкультура, которая готовит ребёнка к принятию нетрадиционных ценностей, в том числе ЛГБТ*-идеологии. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов в беседе с РИА Новости.
Напомним, что квадроберы – это представители молодёжной субкультуры, которые имитируют поведение животных, в том числе передвигаются на четвереньках.

Лукьянов призвал видеть разницу между ребёнком, который просто носит одежду с изображениями животных или надевает костюм и маску для игры в спектакле, и тем, кто остаётся таким «зверьком» в жизни, начиная ходить на четвереньках дома, в школе, в общественных местах.

По словам иерея, квадробинг предполагает поиск в себе альтернативной идентичности, а значит готовит детей к принятию множественности гендеров и ЛГБТ*.

Лукьянов назвал происходящее опасным психологическим экспериментом над российскими детьми, проводимым Западом и имеющим множество отрицательных последствий.

В заключение он призвал немедленно принять меры по защите общества от квадробинга и подобных ему субкультур, если «россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом».

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*запрещённая в России экстремистская организация
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#игры
#дети
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Названа причина признания иноагентом музыкального критика Артемия Троицкого*
Троицкий* признан иноагентом в том числе за призывы к убийству политиков в РФ
13 октября 2024, 08:02

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Музыкальный критик Артемий Троицкий признан иноагентом в числе прочего за призывы к убийству российских политиков. Это следует из судебных документов.
Троицкий* обратился в столичный суд с иском к министерству юстиции РФ, чтобы добиться снятия статуса иноагента, сообщает РИА Новости. По его словам, этот статус «унижает его достоинство», а также отрицательно сказывается на его положении и репутации.

В судебных материалах отмечается, что критик и музыковед является физическим лицом, находящимся под иностранным влиянием, которое выражается в получении поддержки от иностранного источника. В ходе мониторинга было установлено, что Троицкий* участвует в создании и распространении материалов на иностранных площадках, даёт интервью YouTube-каналам, большей частью украинским, и каналам иноагентов.

В качестве примера суд привёл публикации, в которых критик призывал к убийству российских политиков, распространял недостоверную и заведомо ложную информацию об СВО, осуждал и оскорблял российские власти.

На основании вышеизложенного суд отклонил иск Артемия Троицкого* к министерству юстиции. Он обжаловал это решение в высшей инстанции, но и там первоначальный вердикт оставили без изменений.

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* Признан иноагентом в РФ
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Суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову
13 октября 2024, 04:45

Фото: istockphoto/Rawf8

Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на решение о пожизненном заключении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда.
Согласно заявлению суда, он принял к рассмотрению жалобу на действия депутата Арашукова и его отца Рауля, а также других осужденных по делу.

«Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдет в открытом режиме», – говорится в сообщении.

В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры для Арашукова и его отца. Их родственники продолжают отстаивать свою невинность. Рауф Алашков и его отец Рауль не признали по существу дела никаких обвинений, включая в убийствах.

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#убийство
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Депутат предложил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянке
Депутат Хамзаев предложил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
13 октября 2024, 04:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

Памятник Феликсу Дзержинскому должен быть возвращен на Лубянку в Москве. Депутат Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что настало время восстановить «историческую справедливость».
«Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была», – заявил он.

Памятник Дзержинскому был установлен на площади в 1958 году, в настоящее время рядом находится здание ФСБ России. Статуя стала символом августовского восстания 1991 года, после которого толпа попыталась самостоятельно ее разрушить. Вскоре после этого власти решили снести статую Дзержинского, и ее перенесли к Третьяковской галерее на Крымском Валу.

В 2021 году обсуждался вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Жителям Москвы предложили выбрать одного из двух кандидатов – Дзержинского и князя Александра Невского. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение прекратить голосование. Он посчитал, что процесс выбора превращается в «конфликт между людьми с разными взглядами».

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#москва
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Жителей Москвы предупредили о наступлении глубокой осени
Синоптик Леус: в Москве ожидают погружения в глубокую осень из-за циклона
13 октября 2024, 00:27

Фото: istock/Smileus

В понедельник, 14 октября, жителей Москвы ждет погружение в глубокую осень, заявил эксперт метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, октябрь еще не «напрягал» жителей столицы холодами и осадками, температура воздуха на три градуса выше нормы. В то же время в понедельник пройдут «сильные дожди» из-за североатлантического циклона «Хельма».

«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру», – предупредил Леус.

Ранее Леус сообщил, что снег в Москве может пойти в начале следующей недели.

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