Чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана

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Исполняющий обязанности главы башкирского города Сибай Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования во время поздравления местных жителей с Днём Республики Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», – заявил чиновник.
Отмечается, что Озерцова недавно назначили и.о. главы Сибая. Предыдущий мжр Азамат Юлдашбаев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему в ходе спецоперации жителю Уфы Ильдару Суфиярову звание Героя России. Мужчина отправился на СВО добровольцем.
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Анастасия Чинкова