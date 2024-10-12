Путин присвоил звание Героя России посмертно уфимцу Ильдару Суфиярову

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы Ильдару Суфиярову, подписавшему контракт на службу в зоне СВО в мае 2023 года и погибшего в апреле этого года. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Башкирии Радий Хабиров.
Старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля 2024 года группа под командованием военного удерживала позиции в течение нескольких часов. Однако в ходе отражения атак Суфияров остался один. Он принял решение подорвать себя на гранате вместе с тремя украинскими военными, чтобы не сдаваться в плен.
Хабиров подчеркнул, что власти Башкирии откажут всю необходимую поддержку семье погибшего бойца, а также выразил благодарность Путину и главе Минобороны Андрею Белоусову за поддержку ходатайства о присвоении Суфиярову звания Героя России посмертно.
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Анастасия Чинкова