Mash: жители Ташбулатово в Башкирии свалили вышку 5G из-за опасений вреда

Фото: istockphoto/Funtap
Вышку сотовой связи с технологией 5G повалили жители населенного пункта Ташбулатово в Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Уточняется, что местные опасались вреда 5G.
По словам представителя оператора мобильной связи, все случилось в выходные, когда люди решили открутить фиксирующие вышку болты. В результате конструкция рухнула на линию электропередачи.
По информации Mash Batash, подобное происходит не впервые. Несколько лет назад еще один столб сбили при помощи трактора. До руководителя села дозвониться не вышло.
Похожий случай произошел в Иркутске, где мужчина сжег вышку с технологией 5G. По его словам, излучения якобы мешали ему спать.
Читайте также:
В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США
Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову
По информации Mash Batash, подобное происходит не впервые. Несколько лет назад еще один столб сбили при помощи трактора. До руководителя села дозвониться не вышло.
Похожий случай произошел в Иркутске, где мужчина сжег вышку с технологией 5G. По его словам, излучения якобы мешали ему спать.
Читайте также:
В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США
Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову
Никита Кротов