Чиновник спас ребенка, которого уносило течением во время ливня в Дагестане
В Дагестане чиновник спас ребенка, которого уносило сильным течением во время ливня. Об этом сообщает РИА Новости.
Момент спасения попал на видео, которое опубликовала пресс-служба администрации Унцукульского района. После обильных дождей дорога в поселке Шамилькала оказалась под водой, и образовался мощный поток.
Замначальника муниципального учреждения Магомед Омаров заметил ребенка, которого стремительно уносило течением, и бросился за ним. Мужчина успел вытащить малыша из бурного потока, после чего передал его семье.
Местные жители в соцсетях восхитились поступком чиновника, а глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов выразил ему официальную благодарность, отметив его мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь.
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