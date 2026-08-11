Дядя украл у племянника деньги и «отгулял» отпуск вместо него
В Улан-Удэ местная жительница лишилась отпускных сбережений из-за родственника с криминальным прошлым. Об этом стало известно 11 августа.
Как сообщает МВД по Республике Бурятия, 26-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о краже 81 тысячи рублей. По словам потерпевшей, деньги они с сожителем копили на отдых и хранили тайник под ковриком для собаки на втором этаже дома. Вернувшись из магазина, пара обнаружила, что часть накоплений пропала.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний дядя гражданского мужа заявительницы, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина недавно приехал в столицу республики из Муйского района, но трудоустроиться так и не смог.
Зная о том, что родственники откладывают деньги, злоумышленник дождался их ухода, тщательно обыскал дом, нашел схрон и похитил указанную сумму. Все похищенные средства он потратил в течение трех дней на аренду гостиниц, посещение саун и прочие развлечения.
Возбудили уголовное дело по факту кражи. На время следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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