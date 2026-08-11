Дядя украл у племянника деньги и «отгулял» отпуск вместо него

11 августа 2026, 17:08

В Бурятии дядя за три дня прогулял деньги племянника на отпуск

Фото: istockphoto/ArtemSam

В Улан-Удэ местная жительница лишилась отпускных сбережений из-за родственника с криминальным прошлым. Об этом стало известно 11 августа.