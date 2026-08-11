Женщину приговорили к смертной казни после заявления о попытке изнасилования
В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении 23-летней Марзие Ниери. Об этом стало известно 11 августа.
Как передает Euronews, девушку казнили в Центральной тюрьме города Казвин. По версии защиты, Ниери нанесла ножевое ранение деловому партнеру своего мужа, когда тот пытался ее изнасиловать. В ходе инцидента также погиб и супруг осужденной. Однако суд не принял ее доводы и признал виновной в убийстве.
Приговор вынесли на основании принципа «кисас» (возмездие по типу «око за око»), закрепленного в законодательстве Исламской Республики. Семьи погибших требовали смертной казни и отказались от финансовой компенсации, которая могла бы заменить высшую меру наказания.
Это уже как минимум 14-я женщина, казненная в Иране с начала 2026 года. По данным Госдепартамента США, в 2025 году в стране казнили не менее 61 женщины — рекордный показатель за последнюю четверть века.
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