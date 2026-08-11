Женщину приговорили к смертной казни после заявления о попытке изнасилования

11 августа 2026, 16:57

Euronews: 23-летнюю иранку казнили после заявления о попытке изнасилования

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении 23-летней Марзие Ниери. Об этом стало известно 11 августа.