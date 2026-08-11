В России пьяный водитель покусал полицейского после ДТП
В Зеленодольском районе Татарстана пьяный водитель укусил одного из сотрудников ДПС, пытаясь скрыться с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
По его информации, мужчина едва не сбил пешехода, после чего врезался в забор. Прибывшие на место инспекторы почувствовали от него запах алкоголя и пригласили в служебный автомобиль для освидетельствования. Однако в машине нарушитель попытался сбежать, а при задержании набросился на одного из полицейских и дважды укусил его за руку.
В итоге в отношении задержанного составили два административных протокола, а также возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Теперь за нетрезвое вождение и нападение на полицейского мужчине грозит не только крупный штраф, но и реальный срок лишения свободы.
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