В России пьяный водитель покусал полицейского после ДТП

11 августа 2026, 17:06

В Татарстане пьяный водитель покусал полицейского при задержании после ДТП

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Зеленодольском районе Татарстана пьяный водитель укусил одного из сотрудников ДПС, пытаясь скрыться с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.