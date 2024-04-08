Чиновников хотят заставить отчитываться о тратах на борьбу с паводками

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Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал чиновников предоставлять отчёты о тратах на борьбу с паводками.
«По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Мы сопоставим всё с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.
Он добавил, что при необходимости могут быть привлечены органы прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая.
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