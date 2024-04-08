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«Ситуация там критическая»: Песков — о прорыве дамбы в Орске

Песков назвал критической ситуацию в Орске после прорыва дамбы
08 апреля 2024, 14:13
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


По его словам, все службы мобилизованы, в Тюменской и Курганской областях идет напряженная информационная работа. Людей готовят к возможным экстремальным паводкам.

Он также добавил, что глава государства заслушал сегодня доклады от губернаторов и главы МЧС России и поручил кабмину создать спецкомиссию, которую возглавит Александр Куренков.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Песков подчеркнул, что усиленная работа в этой области требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей. При этом жители Орска стойко переносят последствия прорыва дамбы, добавил он.

В четверг в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В пятницу в Орске прорвало дамбу из-за роста уровня воды в реке Урал.

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#мчс
#оренбургская область
#паводок
#президент
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В Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста
Первым погибшим из-за паводка в Курганской области стал упавший с моста пьяный
08 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/Nastco

В Курганской области зафиксирован первый случай гибели человека во время паводка. Об этом сообщил глава Варгашинского округа региона Валерий Яковлев в своём Telegram-канале.
Погибшим оказался житель региона, который в состоянии алкогольного опьянения упал с моста в деревне Секисово, который был закрыт из-за половодья. Мужчина, вопреки запрету, решил перейти реку через пешеходный мост и утонул.

После этого инцидента глава региона обратился к жителям с требованием соблюдать меры безопасности.

Напомним, что 5 апреля решением губернатора Курганской области Вадима Шумкова на территории региона был объявлен режим повышенной готовности из-за паводка.

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#смерть
#паводок
#курганская область
#опасность
#мост
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Стал известен мотив поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве
Вандал из Новой Москвы объяснил, зачем сжег стихийный мемориал жертвам «Крокуса»
08 апреля 2024, 14:03

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Мужчина, который поджёг стихийный мемориал в память о жертвах «Крокуса», заявил, что ему не понравилось, как он выглядит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам преступника Валерия Д., он переделал мемориал в «Вечный огонь», который «красиво горит». Ранее задержанный рассказал, что никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство.

Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Ему грозит до трех лет колонии.

Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки. Спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского Валерий Д..

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В Талдоме спасли упавшую в колодец собаку
08 апреля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бездомную собаку, провалившуюся в заполненный водой колодец в посёлке Северный Талдомского городского округа, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О том, что собака провалилась в коллектор и скулит оттуда, сообщили в службу спасения «Система-112» жители Северного. Спасатели выехали по вызову, и на месте обнаружили собаку на дне двухметрового колодца, в воде», — говорится в сообщении.
Спасательная операция началась немедленно: работники Мособлпожспаса откачали воду из коллектора мотопомпой, установили в колодце лестницу, спустились по ней и накинули на собаку спасательную петлю. Остававшиеся снаружи спасатели за верёвку вытащили собаку на поверхность. Как только с собаки сняли спасательную петлю, напуганное животное убежало в неизвестном направлении.

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#спасатели
#мособлпожспас
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Рассекреченные сведения: Нижегородец задержан за госизмену
РИА Новости: Житель Нижегородской области задержан за госизмену
08 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/Rafa Jodar

Жителя Нижегородской области задержали за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина передавал сведения о маршрутах перевозки вооружения в зону спецоперации. Установлено, что он действовал умышленно «из идеологических побуждений».

Преступник на конфиденциальной основе сотрудничал с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства.

Таким образом он передавал сведения, раскрывающие способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники на фронт. Страна, с которой сотрудничал задержанный, не указана.

Однако на видео, представленном УФСБ, виден флаг США.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Дома у задержанного нашли электронные носители информации.

УФСБ устанавливает круг лиц, которые могли выступать сообщниками задержанного.

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#преступление
#госизмена
#задержание
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Минобороны РФ помогает Оренбургской области в борьбе с паводком
Минобороны: для помощи Оренбургской области направлены 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники
08 апреля 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Минобороны РФ оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал, сообщает ведомство.
С соответствующей просьбой к силовому ведомству обратился губернатор региона, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Для оказания помощи в борьбе с паводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Они будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города и участвовать в эвакуации местного населения.


Для помощи региону направлены более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники, в том числе самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.

Помимо этого, личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для работ по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области, заключили в ведомстве.

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#паводок
#оренбургская область
#мчс
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#жители
#эвакуация
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В Чехове спасатели помогли спуститься застрявшему на дереве мужчине
08 апреля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, застрявшего на дереве во время обрезки сухих веток, выручили спасатели, инцидент произошел в посёлке Новый Быт городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу спасения «Система-112» позвонил мужчина и рассказал, что его 50-летний сосед опиливал деревья на своём приусадебном участке, зацепил большой веткой приставленную к стволу деревянную лестницу и сломал её. Из-за этого сосед застрял на высоком дереве и не может спуститься самостоятельно», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно выехали на вызов. На месте они развернули трёхколенную лестницу и помогли мужчине спуститься. В ходе происшествия мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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#спасатели
#мособлпожспас
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Установлен подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье
Mash: в нападении на полицейских в Подмосковье подозревают 34-летнего москвича
08 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/aruba200

В нападении на силовиков подозревают 34-летнего москвича, сообщает Mash.
Как пишет канал, кроме мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засняли камеры видеонаблюдения, у него в собственности есть тёмно-зелёная «Нива-Бронто».

Вероятно, что на ней он тоже может скрываться от полиции.

Также у подозреваемого есть ИП. По документам он занимается продажей рекламы в интернете.

Накануне двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда силовики попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь. Одного из сотрудников спасти не удалось, второй находится в реанимации. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми доверенностями
08 апреля 2024, 12:08

Фото: iStock/Diy13

Мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан, об этом жителей Московской области предупредили в региональном Мингосуправления.
«Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они рассказывают, что от лица абонента кто-то выписал доверенность и теперь, чтобы «спасти» сбережения, их необходимо перевести на некий «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.
В некоторых случаях мошенники настаивают, чтобы жертва продала свою квартиру – якобы только так можно уберечь свою недвижимость от незаконной сделки.

Жителям Подмосковья напоминают, что по телефону о мошенничестве со счетами сообщают только аферисты, а фальшивую доверенность не примут ни в банке, ни в каком-либо ведомстве.

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#подмосковье
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Жителей ещё одного оренбургского города эвакуируют из-за паводков
Губернатор Паслер: жителей оренбургского Новотроицка эвакуируют из-за паводка
08 апреля 2024, 11:47

Фото: iStock/Diy13

Жителей Новотроицка в Оренбургской области начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время проводится эвакуация жителей с улицы Севастопольской. В регионе действуют пункты временного размещения, куда и будут эвакуированы люди.

По последним данным, уровень воды находится на отметке 8,5 метров. Спецтехника и экстренные службы находятся на месте и контролируют ситуацию.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Также Паслер, ссылаясь на рассказы новотройчан, подчеркнул, что дамба была возведена в 1957 году после масштабного паводка. Она защищает город от воды, которая во время паводков наполняет озеро Сазанье.

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#оренбургская область
#паводок
#эвакуация
#жители
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