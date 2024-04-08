«Ситуация там критическая»: Песков — о прорыве дамбы в Орске

Фото: МЧС России
Ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, все службы мобилизованы, в Тюменской и Курганской областях идет напряженная информационная работа. Людей готовят к возможным экстремальным паводкам.
Он также добавил, что глава государства заслушал сегодня доклады от губернаторов и главы МЧС России и поручил кабмину создать спецкомиссию, которую возглавит Александр Куренков.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Песков подчеркнул, что усиленная работа в этой области требует больших усилий со стороны местных, региональных и федеральных властей. При этом жители Орска стойко переносят последствия прорыва дамбы, добавил он.
В четверг в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В пятницу в Орске прорвало дамбу из-за роста уровня воды в реке Урал.
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Алёна Самарева