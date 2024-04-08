Хозяин гостиницы в Оренбуржье выразил готовность помочь пострадавшим от паводка

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Владелец одной из гостиниц в Соль-Илецке Оренбургской области заявил о готовности бесплатно поселить пострадавших от паводка в регионе.
В беседе с RT он добавил, что сможет принять безвозмездно около 20 человек, которые смогут проживать там до тех пор, пока паводок не закончится.
В то же время сообщается, что весенний паводок в Оренбургской области продолжается. И вслед за Орском власти региона будут эвакуировать жителей Новотроицка. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, уровень воды в реке в черте города достиг отметки 8,5 м. Для людей уже подготовлены места для размещения.
Ранее стало известно, что два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения.
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Прорыв дамбы в оренбургском Орске
В то же время сообщается, что весенний паводок в Оренбургской области продолжается. И вслед за Орском власти региона будут эвакуировать жителей Новотроицка. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, уровень воды в реке в черте города достиг отметки 8,5 м. Для людей уже подготовлены места для размещения.
Ранее стало известно, что два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения.
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Мелисса Тимофеева