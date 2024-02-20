Чипированный Маском пациент научился управлять компьютерной мышью через силу мысли

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Первый в мире пациент, которому вживили имплант компании Neuralink научился управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом рассказал автор разработки, американский предприниматель Илон Маск.
«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — процитировало миллиардера агентство Reuters.Маск подчеркнул, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Теперь, по его словам, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши.
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