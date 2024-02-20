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Чипированный Маском пациент научился управлять компьютерной мышью через силу мысли

Илон Маск рассказал о прогрессе пациента с имплантом Neuralink
20 февраля 2024, 13:40
Фото: IStock/Gorodenkoff

Фото: IStock/Gorodenkoff

Первый в мире пациент, которому вживили имплант компании Neuralink научился управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом рассказал автор разработки, американский предприниматель Илон Маск.
«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — процитировало миллиардера агентство Reuters.
Маск подчеркнул, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Теперь, по его словам, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши.


Напомним, о вживлении импланта Telepathy от компании Neuralink живому человеку стало известно в январе 2024 года. Устройство позволяет владельцу управлять гаджетами с помощью силы мысли. По словам Маска, устройство создано для людей, которые не могут использовать конечности.

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#илон маск
#гаджеты
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Новый школьный корпус на 550 учеников в Ступине откроют к 1 сентября
20 февраля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школьную пристройку, рассчитанную на 550 мест, возводят в жилом комплексе «Новое Ступино», расположенном в селе Верзилово городского округа Ступино, ввести новый корпус в эксплуатацию рассчитывают к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время идёт устройство перехода между корпусами школы, завершаются фасадные работы, а внутри ведётся чистовая отделка помещений», — отмечается в сообщении.
Площадь нового трёхэтажного корпуса составляет более 10,4 тыс. квадратных метров. Там расположены кабинеты, лаборантские, групповые ячейки для дошкольного отделения, медпункт, столовая с кухней, два спортивных зала, актовый зал и библиотечно-информационный центр.

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ГД в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
20 февраля 2024, 13:04

Фото: Официальный сайт Госдумы

Государственная дума РФ в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ГД.
«Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Наказываться нарушение этого запрета будет штрафами. Физическое лицо, рекламирующее иностранного агента, либо размещающее рекламу на ресурсе такого лица, будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей, юридическое — до 500 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что за минувший год более 200 компаний и юридических лиц разместили свою рекламу на ресурсах иностранных агентов.

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#госдума
#вячеслав володин
#иностранный агент
#законопроект
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Баланин: цифровые медпрофили пациентов создали для всех россиян, имеющих ОМС
Для россиян с ОМС создали медицинские профили
20 февраля 2024, 13:00

Фото: Фотобанк Московской области

Внедрение цифровых медицинских профилей пациентов в России набирает обороты в рамках национального проекта «Цифровой профиль пациента». Об этом заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин на Евроазиатском IT-форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».
Цифровой медицинский профиль пациента является электронным хранилищем данных о здоровье пациента. Он включает в себя сведения об оказанной медицинской помощи, электронных медицинских картах, результатах анализов и исследований, перенесенных заболеваниях, и формируется в течение всей жизни пациента. Медицинский профиль доступен в государственной информационной системе на федеральном уровне.

Создание цифровых медицинских профилей позволяет пациентам иметь доступ к своей медицинской информации в любое время и в любом месте, отслеживать динамику своего здоровья, управлять своими назначениями и процедурами и получать персональные рекомендации по профилактике и лечению. Кроме того, пациенты будут экономить время для получения различных справок и выписок.

Для системы здравоохранения цифровые медицинские профили предоставляют новые возможности. Это упрощение и ускорение диагностики благодаря доступу к полной истории болезни, повышение качества медицинской помощи за счет использования данных для анализа и прогнозирования. Контроль профилактических мер позволит выявлять болезни на ранних стадиях. Используя медицинские профили, врачи смогут уменьшить свою рабочую нагрузку и оптимизировать рабочее время.

В настоящее время идет заполнение цифровых медицинских профилей историческими данными. Завершить этот процесс планируется в первом полугодии 2024 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что полномасштабное внедрение цифровых медицинских профилей позволит врачам прогнозировать состояние здоровья пациента на несколько лет вперед.


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#медицина
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Песков отреагировал на сообщения о предположительной смерти перебежчика Кузьминова Испании
Песков: У Кремля нет информации о смерти перебежчика Кузьминова в Испании
20 февраля 2024, 12:46

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о предположительной гибели перебежчика Кузьминова в Испании.
По словам представителя главы государства, Кремль не обладает информацией о судьбе Максима Кузьминова.
«Кремль не располагает информацией о смерти перебежчика Кузьминова в Испании, это не вопрос кремлевской повестки», — заявил Песков.
Напомним, Максим Кузьминов – российский лётчик, который угнал вертолёт Ми-8 Вооружённых сил РФ на Украину. Двое военнослужащих, которые оказались на борту судна, были расстреляны ВСУ.

Накануне испанские СМИ сообщали о гибели мужчины. Украина подтвердила личность убитого, однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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#кремль
#песков
#россия
#испания
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В подмосковной Купавне рухнула крыша «Пятёрочки» - видео
В подмосковной Купавне рухнула крыша «Пятёрочки» площадью 250 квадратных метров
20 февраля 2024, 12:34

Фото: очевидцы

Крыша магазина «Пятерочка» обрушилась в подмосковной Старой Купавне. Об этом сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл на улице Октябрьской. По предварительным данным, в результате обрушения кровли никто не пострадал. Отмечается, что сотрудники магазина вовремя заметили, что потолочные балки стали прогибаться. После этого работники вывели покупателей на улицу. Практически сразу 250 квадратных метров крыши обрушились.

Предварительно, причиной происшествия стало большое количество снега. Крышу планировали почистить в ближайшие дни.

На месте уже работают экстренные службы. Точные причины происшествия уточняются.
Видео: очевидцы

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#снег
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Из РФ выдворили 40 мигрантов после драки на складе Wildberries
20 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/Naeblys

После массовой драки на складе Wildberries из России выдворили 40 мигрантов, об этом сообщили в МВД РФ.
Напомним, на складе интернет-магазина в Электростали подрались около 200 сотрудников. Окружающие не смогли их разнять, пришлось вызывать на помощь силовиков.

Предположительно, конфликт разразился из-за неправильной сборки товаров. Тогда правоохранители задержали 13 самых активных участников побоища.

Однако, как выяснилось позже, повинны сотрудники склада были не только в хулиганстве, но и в нарушении миграционного законодательства.

В результате, из России были выдворены 40 человек, которые трудились в стране без соответствующего разрешения на работу.

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#мигранты
#драка
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Обвинение запросило 3,5 года колонии Журавелю, сжёгшему Коран
20 февраля 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Прокурор запросил приговор для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, 3,5 года лишении свободы, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 19-летнего Никиту Журавеля задержали в мае 2023. Молодой человек устроил публичную акцию с сожжением Корана напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, указания к действиям ему отдавали с Украины. Кураторы пообещали ему вознаграждение в десять тысяч рублей.

В отношении Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».

20 февраля стало известно, что прокурор попросил приговорить обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима.

Приговор Журавелю будет оглашён 27 февраля.

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#суд
#религия
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Студентка из Коломны завоевала награду конкурса по истории российского предпринимательства
20 февраля 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Учащаяся пятого курса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Ангелина Герасимова завоевала бронзовую награду всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» в номинации «Диджитал» за видеоролик о коломенской благотворительнице Марии Шевлягиной, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Деятельность Марии Шевлягиной имела большое социальное значение для города. Этот пример показывает, как предпринимательство может улучшить социальное и экономическое состояние общества и даже послужить источником вдохновения для развития малого и среднего бизнеса», — рассказала Ангелина.
Награждение победителей состоялось в доме правительства Московской области. Ангелине Герасимовой вручили диплом. Кроме того, благодарность за подготовку студентки получила доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин ГСГУ Лилия Соза.

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#минобразования мо
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Всероссийское общество глухих сообщило о массовых задержаниях руководителей
20 февраля 2024, 11:45

Фото: IStock/Dzurag

Руководителей Всероссийского общества глухих задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом организация рассказала на своём официальном сайте.
В сообщении отмечается, что задержания провели утром в понедельник, 20 февраля. В отдел полиции доставили президента Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента и председателя татарского отделения Венеру Гаулстон.

Также под массовые задержания попали председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов.

Причины задержания не уточняется. Однако общество заявило, что контакт с задержанными сохраняется. Также на связи находятся юристы и представители правоохранительных органов.

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#задержание
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