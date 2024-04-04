Число арестованных по делу руководителя «Дагэнерго» возросло до восьми человек

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Суд в Дагестане арестовал восемь человек, в том числе главу филиала «Россети Северный Кавказ», по делу о мошенничестве, передает ТАСС.
В здании «Дагэнерго» в Махачкале проходят обыски.
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Дагэнерго», сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.
Ранее «Радио 1» сообщало о задержании доцента университета Санкт-Петербурга с украинским трезубцем на странице в социальных сетях.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Дагэнерго», сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.
«Постановлением суда от 3 апреля 2024 года Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца. <...> Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще семи фигурантов», – говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало о задержании доцента университета Санкт-Петербурга с украинским трезубцем на странице в социальных сетях.
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Александр Климов