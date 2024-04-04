Фото: Официальный сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон заявил в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.
Он отметил, что с тех пор как Байден стал президентом, Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов на военные действия против России на Украине.
Журналист считает, что Киев не сможет победить в этом конфликте, потому что у России больше ресурсов.
Ранее Карлсон рассказал американским зрителям и читателям, как Крым вернулся в состав России.
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«За все это время никто толком не объяснил цель этой войны. Никто не сказал нам, почему мы это делаем», – подчеркнул он.
«За пределами Соединенных Штатов нет ни одного информированного человека, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», – отметил он.
Ранее Карлсон рассказал американским зрителям и читателям, как Крым вернулся в состав России.
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Александр Климов