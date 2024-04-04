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Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией

Карлсон: США ведут необъявленную войну против России
04 апреля 2024, 00:56
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.
Он отметил, что с тех пор как Байден стал президентом, Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов на военные действия против России на Украине.

«За все это время никто толком не объяснил цель этой войны. Никто не сказал нам, почему мы это делаем», – подчеркнул он.


Журналист считает, что Киев не сможет победить в этом конфликте, потому что у России больше ресурсов.

«За пределами Соединенных Штатов нет ни одного информированного человека, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», – отметил он.

Ранее Карлсон рассказал американским зрителям и читателям, как Крым вернулся в состав России.

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Зеленский приобрел резиденцию короля Карла III – британские СМИ
London Crier: Карл III продал Зеленому резиденцию за 20 млн фунтов
04 апреля 2024, 01:14

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский купил резиденцию у короля Великобритании Чарльза III за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщило британское издание The London Crie.
Речь идет об особняке под названием Highgrove House, который Карл использовал в качестве загородного дома в течение 44 лет.

Издание пишет, что официального заявления от Букингемского дворца о продаже не поступало, но есть множество деталей, указывающих на завершение сделки в конце февраля/начале марта 2024 года.

Как отметил бывший дворецкий короля Грант Харрольд, сделка, судя по всему, была завершена 29 февраля во время визита Зеленского в Великобританию.

Ранее президент Украины опубликовал декларацию на 2023 год. Согласно этому документу, семья украинского лидера заработала в прошлом году 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов).

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Число арестованных по делу руководителя «Дагэнерго» возросло до восьми человек
04 апреля 2024, 01:13

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Дагестане арестовал восемь человек, в том числе главу филиала «Россети Северный Кавказ», по делу о мошенничестве, передает ТАСС.
В здании «Дагэнерго» в Махачкале проходят обыски.
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Дагэнерго», сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

«Постановлением суда от 3 апреля 2024 года Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца. <...> Также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще семи фигурантов», – говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» сообщало о задержании доцента университета Санкт-Петербурга с украинским трезубцем на странице в социальных сетях.

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#задержание
#суд
#хищение
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Новую фигурантку дела о торговле детьми арестовали в Москве
В Москве арестовали новую обвиняемую по делу о торговле детьми
04 апреля 2024, 00:28

Фото: iStock/Rawf8

В Москве арестована новая фигурантка дела о торговле людьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемая Марьят Желихажева останется под стражей до 16 апреля. По данным правоохранительных органов, безработная женщина занималась торговлей людьми.

Желихажева, как и несколько других женщин, была вовлечена в процесс продажи младенцев. Уголовное дело началось с того, что следователи обратили внимание на 47-летнюю Юлию Рогонову, которая воспитывала 15 детей.

Согласно документам, с 2015 года у женщины было пятеро детей. Однако в 2010 году она перенесла операцию и с тех пор не могла иметь детей. Правоохранительные органы считают, что россиянка намеренно предоставила в ЗАГС ложные сведения.

Утверждается, что двое ее детей родились от одной из фигуранток. Впоследствии Логинова зарегистрировала этих детей как своих.

Ранее женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и оказалась отправлена на принудительное лечение.

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#москва
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В МВД прокомментировали сообщения о нехватке талонов в ГАИ
В МВД заявили, что очереди в ГАИ увеличились из-за сезона
04 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / SergeiGorin

Очереди в ГИБДД выросли из-за смены сезона, а сведенья о нехватке талонов некорректны. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
«Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна», — написала она, говоря о недостоверности сообщений некоторых Телеграм-каналов о невозможности получить талон.
Она отметила, что в связи с вступившими в силу изменениями в правилах проведения экзаменов на право управления авто, выдачи и обмена водительских прав, а также «в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств» нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения выросла.

В заключении она отметила, что сотрудники Госавтоинспекции принимают граждан до последнего посетителя.

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Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума
Росстат: Уровень безработицы в РФ в феврале снизился до 2,8%
03 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / fizkes

В феврале уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума в 2,8%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Уточняется, что в феврале безработными россиянам в возрасте старше 15 лет были 2,1 миллиона человек.
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%», — сказано в сообщении.
Прошлый показатель исторического минимума уровня безработицы был зафиксирован в октябре 2023 года, тогда он достигал 2,9%, отмечается в источнике.

До этого Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда.

Ранее агентство Bloomberg списало, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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#безработица
#россия
#работа
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Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
Путин сообщил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов
03 апреля 2024, 23:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в исторических регионах России в формате видеоконференции отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер завил о дальнейшей последовательной работе по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, а также по их эффективной интеграции в общее социально-экономическое, административное, образовательное пространство РФ.

«Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство», — заявил глава государства.
Как утверждает Путин, за 2022—2023 годы восстановлено более 10 тысяч объектов.

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#рф
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Россия готова к диалогу по Украине, заявило Минобороны РФ
Минобороны РФ: Россия готова к диалогу по Украине
03 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/Diy13

В ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, ​сообщает Минобороны РФ.
Глава ведомства отметил, что первоначальные условия урегулирования могут быть основаны на Стамбульской мирной инициативе.

Тем не менее «проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно», – добавил Сергей Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о допустимости переговоров с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он предположил, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу, если украинские войска достигнут границы в 2022 году.

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#россия
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Футуролог Кононов раскрыл главные пути развития человечества
Футуролог Кононов: будущее человечества в ИИ и космосе
03 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/forplayday

Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что человечество сможет продолжить своё развитие и прогресс при условии, что исключит или минимизирует угрозы и преодолеет свою уязвимость.
Сделать это люди смогут с помощью развития новых технологи, в частности, искусственного интеллекта и космической экспансии.

«Нам надо поставить перед собой задачу неуничтожимости нашей цивилизации, а она может такой стать, будучи космической цивилизацией и преодолев уязвимости в нашем виде. Поэтому ожидается бурное развитие, особенно с совершенствованием ИИ, который позволит нам решать те задачи, которые на сегодняшний день кажутся неразрешимыми», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Ранее Александр Кононов выражал сомнения в том, что человечество в будущем потеряет контроль на ИИ и произойдёт восстание машин.

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Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев в магазинах
Кадыров: Чиновники должны оплатить долги чеченцев в магазинах
03 апреля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев перед магазинами. Об этой инициативе он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, из-за отсутствия материальной возможности многие люди вынуждены занимать деньги на покупку товаров.

«Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», – подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что в Чечне принято покупать товары «под тетрадь». Так, жители берут продукты в долг в небольших магазинах. Кадыров призвал чиновников поддержать чеченский народ во время Рамадана.

Ранее Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении.

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