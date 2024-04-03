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На Украине раскрыли детали плана наступления на Крым

SZ: Наступление ВСУ на Крым в 2024 году планируется при помощи F-16
03 апреля 2024, 23:55
Фото: iStock/gutaper

Фото: iStock/gutaper

В интервью чешской газете Seznam zprávy (SZ) украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус раскрыл планы верховного командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по отношению к Крыму.
«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное – взять Крым. На востоке страны все может затянуться», – считает эксперт.

Самус отметил, что Сырский планирует атаковать полуостров уже в 2024 году с помощью закупленных на Западе истребителей F-16, в то время как его предшественник Валерий Залужный стремился занять оборонительные позиции и накопить ресурсы для наступления в 2025 году.


Ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что атакует мост в Крыму в первой половине 2024 года. О планах Киева сообщила газета The Guardian, опираясь на данные украинской разведки.

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«Это создаст проблемы для Франции»: Шойгу – о последствиях помощи Украине для Парижа
Шойгу: Отправка французских войск на Украину солдат проблемы Парижу
03 апреля 2024, 23:17

Фото: сайт Кремля

По данным Министерства обороны России, глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что подобное развитие событий создаст проблемы для самой Франции.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», – сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в апреле на Украине могут быть размещены 1,5 тысячи французских военнослужащих. Она также напомнила, что ранее Франция участвовала в вывозе византийских икон из Украины, ссылаясь на необходимость их хранения. По ее словам, такие идеи, как размещение войск, продолжат эту тенденцию.

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Reuters: Глава МИД Кулеба жалуется, что Запад не делится системами Patriot с Киевом
«В чем проблема?»: Кулеба высказал Западу претензии по поставкам ЗРК Patriot
03 апреля 2024, 22:09

Фото:iStock/olegda88

Западные партнеры не выделяют Киеву даже 5-7 зенитных ракетных комплексов Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Reuters.
Министр заявил, что западные партнеры передали Киеву различные системы противовоздушной обороны (ПВО), однако этого недостаточно.

Кулеба сообщил, что Украине нужно еще как минимум 5-7 систем Patriot. Он привел данные, что европейские державы располагают сотней зенитных ракетных комплексов и выразил недовольство, что Киев получает отказы в помощи.

«Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?», — сказал Кулеба.
Сейчас министр находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем и представителями западных держав.

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В Белгородской области будет введено разделение сигналов оповещения об опасности
Гладков: МЧС разделит сигналы оповещения об опасности
03 апреля 2024, 21:20

Фото:iStock/Photoboyko

С сегодняшнего дня МЧС разделит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Сигнал будет передаваться в зависимости от того предупреждения, которое власти региона получают от Министерства обороны.

До этого дня жители Белгородской области могли слышать только сигналы оповещения о ракетной опасности.

Напомним, специальное мобильное приложение по безопасности «МЧС России» доступно для бесплатного скачивания и успешно работает на операционных системах мобильных устройств.

На протяжении длительного времени жители Белгородской и Курской областей РФ подвергаются атакам ВСУ.

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#мчс
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При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина, еще одна получила ранение
03 апреля 2024, 21:19

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные провели артиллерийский обстрел Куйбышевского района в Донецке, в результате которого погибла мирная жительница, а другая женщина получила ранение, сообщает РИА Новости.
Очевидец происшествия рассказал, что пострадали два человека: один находится в тяжелом состоянии и был доставлен скорой помощью, а другая погибла. Он описал ситуацию как ужасающую.

По его словам, выжившая женщина вернулась домой с похорон своего сына буквально перед обстрелом.

«Эта женщина, которая пострадала, только что проводила похороны своего сына. Они только что приехали с кладбища», — добавил он.
Обстрел произошел в микрорайоне «Первая площадка». Ракета приземлилась в непосредственной близости от многоэтажного жилого дома, повредив его фасад, а также несколько гражданских автомобилей.

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Президент Финляндии не видит причин для отправки войск на Украину
Глава Финляндии Александр Стубб не видит причин для отправки войск на Украину
03 апреля 2024, 21:01

Фото: iStock/Sitikka

Президент Финляндии Александр Стубб не видит причин отправки своих вооруженных сил на Украину, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что их страна оказывает поддержку Украине другими доступными средствами. На пресс-конференции в Киеве президент подчеркнул, что считает крайне важным, чтобы страны Европы, США и Запад сосредоточились на реальной помощи Украине.

Он отметил, что это может включать в себя предоставление Украине вооружения, боеприпасов и оказание помощи в обучении.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью Financial Times, что хотя возможность отправки западных войск на Украину в будущем не исключена, на данный момент такой необходимости нет.

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В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области
03 апреля 2024, 20:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

В больницах остаются 27 пострадавших от украинских обстрелов Белгородской области.
Об этом 3 апреля рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников, передает РИА Новости.

Он добавил, что семеро из 27-ми находятся в тяжелом состоянии. Иконников уточнил, что из общего числа пострадавших один ребенок.

Четверо из них находятся в городской больнице № 2, а трое — в областной больнице. Министр также отметил, что с начала марта в регионе погибли 26 человек, а еще 161 получил ранения.

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Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана
Эксперт Коротченко: Запад помогал ВСУ в атаке БПЛА по Татарстану
03 апреля 2024, 20:35

Фото: iStock/aapsky

Помощь со стороны Запада сыграла ключевую роль в атаке беспилотного летательного аппарата на Татарстан.
Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, западные кураторы помогли дрону преодолеть все зоны противовоздушной обороны российской армии. Коротченко отметил, что эта поддержка включала как военную, так и разведывательную составляющие.

Он подчеркнул, что благодаря разведывательным возможностям Запада украинские вооруженные силы могут проводить операции в глубине российской территории при тщательном планировании, оставаясь незамеченными для российских противовоздушных оборонительных систем.

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#татарстан
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Генерал ВСУ Кривонос: Россия массово атакует стратегические объекты Украины
03 апреля 2024, 20:02

Фото: istockphoto/allanswart

Стратегические объекты Украины систематически подвергаются массовым ударам со стороны Вооружённых сил РФ. Причиной этого является истощённость украинских систем противовоздушной обороны.
Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В эфиреYouTube-канала «Спецпроект Сергея Мамаева» он назвал ситуацию с ПВО на Украине критической, отметив, что об этом постоянно думают все, кто в настоящее время находится на территории страны. Отставной генерал признал, что военное руководство Киева в своё время не уделило должного внимания развёртыванию дополнительных более мощных средств противовоздушной обороны, за что теперь расплачивается, получая массированные удары со стороны российской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Кривонос также признал, что российская армия накопила достаточно ресурсов для того, чтобы постоянно осуществлять массированные атаки на объекты, расположенные на подконтрольных Киеву территориях. Украинская ПВО не справляется с таким натиском, её обязательно нужно наращивать, заключил отсавной военный.

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«Никто вас не защитит»: В Татарстане призвали предприятия самим бороться с дронами ВСУ
Минниханов призвал очнуться после атаки БПЛА в Татарстане
03 апреля 2024, 19:26

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Предприятия Татарстана должны самостоятельно обеспечить себя средствами защиты от ударов украинских беспилотников.
Это подчеркнул глава республики Рустам Минниханов, передает Telegram-канал «Татарстан 24».

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что нас противоракетная оборона защитит. Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заявил Минниханов.
Инцидент произошел утром второго апреля. Впервые с начала спецоперации на территории Украины, ВСУ атаковали дронами объекты Татарстана. БПЛА атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 человек. Предприятия серьезных повреждений не получили и продолжили функционировать в прежнем режиме.

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