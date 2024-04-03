На Украине раскрыли детали плана наступления на Крым

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В интервью чешской газете Seznam zprávy (SZ) украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус раскрыл планы верховного командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по отношению к Крыму.
«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное – взять Крым. На востоке страны все может затянуться», – считает эксперт.
Самус отметил, что Сырский планирует атаковать полуостров уже в 2024 году с помощью закупленных на Западе истребителей F-16, в то время как его предшественник Валерий Залужный стремился занять оборонительные позиции и накопить ресурсы для наступления в 2025 году.
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Александр Климов