Задержан доцент петербургского университета с украинским трезубцем на аватарке в соцсети

Фото: istock / Rawf8
В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, на странице в соцсети которого опубликовано фото трезубца на фоне украинского флага. Об этом сообщает «Фонтанка».
Задержанный заявил, что не знает по какой причине его задержали, так как обвинения ему пока не предъявили и протокол задержания не составили.
Страница в соцсети «ВКонтакте», принадлежащая Дмитрию, подлинность которой он подтвердил, с марта 2014 года содержит снимок с трезубцем на фоне украинского флага. Помимо этого, одна из публикаций посвящена покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Ранее сообщалось, что после шутки про подготовку теракта задержали двух школьниц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Страница в соцсети «ВКонтакте», принадлежащая Дмитрию, подлинность которой он подтвердил, с марта 2014 года содержит снимок с трезубцем на фоне украинского флага. Помимо этого, одна из публикаций посвящена покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.
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Алина Юрчак