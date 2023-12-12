Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%

Показатели аварийности в Подмосковья за 11 месяцев 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом. С января по конец ноября в Московской области зафиксировано 3621 ДТП с погибшими и пострадавшими – на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.