Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%

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Показатели аварийности в Подмосковья за 11 месяцев 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом. С января по конец ноября в Московской области зафиксировано 3621 ДТП с погибшими и пострадавшими – на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Число ДТП снизилось на 2%, погибших – на 5%, пострадавших – на 2,5%. Однако увеличилось количество столкновений, в том числе попутных, а также наездов на стоящие автомобили. Среди частых видов аварий за этот период – наезды на пешеходов на переходах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.В министерстве напомнили, что водителям не следует останавливаться на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время. Чтобы не стать жертвой повторного ДТП, лучше доехать до специальных «карманов», площадок отдыха или заправочных станций.
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Лора Луганская