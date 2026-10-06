Число кошек в стране связали со счастьем людей

06 октября 2026, 19:56

PLOS One: уровень счастья оказался выше в странах со множеством домашних кошек

Фото: iStock/Anna Derzhina

Международная группа исследователей под руководством Хавьера Борраса-Леона из Национального института психиатрии имени Рамона де ла Фуэнте Муньиса в Мексике обнаружила, что в странах с большим числом домашних кошек люди в среднем сообщают о более высоком уровне счастья. Работу опубликовал журнал PLOS One.