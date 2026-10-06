Число кошек в стране связали со счастьем людей
Международная группа исследователей под руководством Хавьера Борраса-Леона из Национального института психиатрии имени Рамона де ла Фуэнте Муньиса в Мексике обнаружила, что в странах с большим числом домашних кошек люди в среднем сообщают о более высоком уровне счастья. Работу опубликовал журнал PLOS One.
Ученые сопоставили открытые данные по 93 странам: показатели счастья населения, плотность домашних кошек и уровень зараженности паразитом Toxoplasma gondii, который размножается в организме кошачьих и может влиять на поведение человека. Выяснилось, что чем больше в стране кошек, тем выше средний уровень счастья, а чем выше зараженность токсоплазмой, тем он ниже. Неожиданным оказалось то, что в государствах с большим числом кошек зараженность паразитом, наоборот, была ниже.
Авторы подчеркивают, что речь идет о связях на уровне стран, а не о доказанной причинно-следственной связи. По их мнению, значительную роль играет благосостояние: в более богатых государствах лучше развиты ветеринария, санитария и уход за животными. Это может объяснять одновременно и большее число ухоженных кошек, и меньшую распространенность инфекции, и более высокий уровень счастья. Таким образом, кошки могут быть не причиной счастья, а его спутником.
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