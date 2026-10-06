Россиянам указали на особую опасность медведей в октябре

06 октября 2026, 18:33

Председатель Мягков: в ближайшие четыре недели медведи особо опасны

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Медведи в ближайшие три-четыре недели могут стать особенно активными из-за подготовки к зимней спячке. Животные будут усиленно искать пищу и набирать жировые запасы, поэтому жителям регионов следует проявлять повышенную осторожность, заявил ТАСС председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков.