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Россиянам указали на особую опасность медведей в октябре

Председатель Мягков: в ближайшие четыре недели медведи особо опасны
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Медведи в ближайшие три-четыре недели могут стать особенно активными из-за подготовки к зимней спячке. Животные будут усиленно искать пищу и набирать жировые запасы, поэтому жителям регионов следует проявлять повышенную осторожность, заявил ТАСС председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков.



По его словам, после периода активной жировки медведи в течение трех-четырех недель должны залечь в спячку. В этот период особое внимание необходимо уделять безопасности людей и контролю за взаимодействием животных с населением.

Выходы медведей в октябре фиксируют в различных регионах Сибири. Одной из причин их приближения к населенным пунктам специалисты называют неурожай кедрового ореха, который является важной частью кормовой базы животных.

Наиболее напряженная ситуация складывается в Восточной Сибири. Там медведи подходили к школам и воинским частям, а также пытались проникнуть в жилые дома.

Никита Кротов

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