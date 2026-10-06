Россиянам указали на особую опасность медведей в октябре
Медведи в ближайшие три-четыре недели могут стать особенно активными из-за подготовки к зимней спячке. Животные будут усиленно искать пищу и набирать жировые запасы, поэтому жителям регионов следует проявлять повышенную осторожность, заявил ТАСС председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков.
По его словам, после периода активной жировки медведи в течение трех-четырех недель должны залечь в спячку. В этот период особое внимание необходимо уделять безопасности людей и контролю за взаимодействием животных с населением.
Выходы медведей в октябре фиксируют в различных регионах Сибири. Одной из причин их приближения к населенным пунктам специалисты называют неурожай кедрового ореха, который является важной частью кормовой базы животных.
Наиболее напряженная ситуация складывается в Восточной Сибири. Там медведи подходили к школам и воинским частям, а также пытались проникнуть в жилые дома.
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