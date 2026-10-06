Товары для дома закрываются в городах-миллионниках России
Количество магазинов с товарами для дома сокращается в половине российских городов-миллионников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения сервиса «Яндекс Карты».
Сильнее всего показатель снизился в Перми — на 14,3% в годовом выражении, до 113 точек. В Краснодаре таких магазинов стало меньше на 9,4%, до 182 точек, а в Красноярске — на 8,4%, до 119 точек.
При этом в Санкт-Петербурге динамика заметна не так сильно — менее 2% (423 магазина). Тем временем в Москве, наоборот, зафиксирован незначительный рост — на 0,4% (950 магазинов). Всего по стране число торговых точек с бытовыми товарами выросло на 1,5%, до 15,2 тысячи, отмечается в материале.
По данным «Платформы ОФД», россияне продолжают тратить деньги на товары повседневного спроса, но экономят на декоре и мелочах для хранения.
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