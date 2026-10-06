Товары для дома закрываются в городах-миллионниках России

06 октября 2026, 17:47

Ъ: число магазинов с товарами для дома в крупных городах снизилось на 14% за год

Фото: iStock/Sasiistock

Количество магазинов с товарами для дома сокращается в половине российских городов-миллионников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения сервиса «Яндекс Карты».