Специалисты Минздрава РФ завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Специалисты Минздрава России завершили эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он отметил, что все поставленные задачи выполнены. Бригада специалистов Минздрава РФ вылетела в Москву вместе с 73 россиянами, в числе которых 45 детей, покинувших анклав.
Кузнецов напомнил, что специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ начали работу в Египте 3 ноября. За это время они осмотрели 1124 человека, среди которых 518 детей, эвакуированных из сектора Газа. Все эти люди были переправлены в Москву.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что ведомственная оперативная группа завершает работу по эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа. Указом президента России Владимира Путина группа будет выведена с территории Египта.
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Кузнецов напомнил, что специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ начали работу в Египте 3 ноября. За это время они осмотрели 1124 человека, среди которых 518 детей, эвакуированных из сектора Газа. Все эти люди были переправлены в Москву.
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Анастасия Чинкова