Воспитательница из Пушкино приобрела квартиру в рамках «Социальной ипотеки»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
«Социальная ипотека» помогла воспитателю из Пушкино приобрести свою квартиру. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Екатерина Карачевцева работает воспитателем в городе Пушкино на протяжении 10 лет. Женщина также воспитывает троих детей и считает что именно в дошкольном возрасте закладываются основы, которые помогут ребёнку в дальнейшей жизни.
Стоит отметить, что покупки жилья по программе «Социальная ипотека» женщина вместе с мужем и тремя детьми ютились в однокомнатной квартире. Семья переедет в просторное жилище уже в следующем году.
Кроме этого, полный список специальностей, которые могут воспользоваться данной программой можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.
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«Учим быть их самостоятельными. Прививаем традиции, любовь к нашей Родине. И, конечно, стараемся сами дать как можно больше внимания, любви и заботы», — поделилась Екатерина.
Кроме этого, полный список специальностей, которые могут воспользоваться данной программой можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.
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Мира Полтева