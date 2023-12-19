Число обращений к сервисам подмосковного Геопортала за год выросло на 20%

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Сервисами Геопортала Московской области с начала года воспользовались более 5 млн жителей и инвесторов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«За всё время работы к Геопорталу обратились 15,1 млн раз. Это около 8,5 тыс просмотров в день. В текущем году ресурсом воспользовались свыше 5 млн раз. Рост составил 20%», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.По данным Мособлархитектуры, самые популярные сервиса портала – «Градпроработка онлайн» (6,3 млн обращений за время работы). Далее идут «Кадастровый инженер» и «Стройка рядом с домом».
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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