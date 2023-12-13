Завершился открытый конкурс «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2023»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В Москве подвели итоги третьего открытого смотра-конкурса Ассоциации проектировщиков Московской области – «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2023». Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
На конкурс было прислано свыше 100 заявок из Южно-Сахалинска, Петрозаводска, Иркутска, Рязани, Воронежа, Уфы, Казани, Москвы, Белгорода, Ярославля, Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Подмосковья и других городов.
Стоит отметить, что призерами в номинациях «Спортивные объекты» стали проекты из Истры, Солнечногорска и Клина, в «Образовательные учреждения» -Долгопрудный, Ступино, Истра, Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ, «Медучреждения» - Ногинск и Балашиха.
Читайте также:
В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» создадут театрально-выставочный и научный центр
Уличное освещение по программе «Светлый город» установили на 168 подмосковных объектах
В Подмосковье построят производство оборудования для систем вентиляции
«Финалистами архитектурного конкурса стали 11 проектов Подмосковья, и это очень значимое событие. <…> Высокий уровень проектов Московской области демонстрирует профессионализм участников, а кроме того становится определенным маркером нашей постоянной работы над качеством проектирования», - поделилась главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Читайте также:
В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» создадут театрально-выставочный и научный центр
Уличное освещение по программе «Светлый город» установили на 168 подмосковных объектах
В Подмосковье построят производство оборудования для систем вентиляции
Мира Полтева