В Трёхгорке появится поликлиника со стационаром и подстанцией скорой помощи

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В посёлке Трёхгорка Одинцовского городского округа построят новую поликлинику смешанного типа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. На её территории будут располагаться подстанция скорой помощи и стационар.
«Площадь поликлиники составит порядка 9 тыс кв м. Многопрофильное медучреждение сможет принять около 500 пациентов в смену в поликлиническом отделении и 50 человек – в стационаре. Кроме того, в здании предусмотрена подстанция скорой помощи на четыре машины», – поделился планами министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Предусмотрено также благоустройство территории – озеленение, устройство проездов, автостоянок, тротуаров, установка малых архитектурных форм и наружного освещения.
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Лора Луганская