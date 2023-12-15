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В Трёхгорке появится поликлиника со стационаром и подстанцией скорой помощи

15 декабря 2023, 22:40
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В посёлке Трёхгорка Одинцовского городского округа построят новую поликлинику смешанного типа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. На её территории будут располагаться подстанция скорой помощи и стационар.
«Площадь поликлиники составит порядка 9 тыс кв м. Многопрофильное медучреждение сможет принять около 500 пациентов в смену в поликлиническом отделении и 50 человек – в стационаре. Кроме того, в здании предусмотрена подстанция скорой помощи на четыре машины», – поделился планами министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Предусмотрено также благоустройство территории – озеленение, устройство проездов, автостоянок, тротуаров, установка малых архитектурных форм и наружного освещения.


Сроки окончания строительства в ведомстве не уточнили.

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#московская область
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#скорая помощь
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Зюганов захотел выпороть того, кто выпустил Путина на мороз без шапки
15 декабря 2023, 22:50

Фото: сайт Кремля

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с руководством ГД и лидерами фракций заявил, что готов выпороть тех, кто выпустил российского президента Владимира Путина на мороз без шапки.
Путин напомнил о торжественной церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске. Тогда президент выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов.

Путин, улыбаясь, ответил, что принимает данное замечание на свой счет.

«Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — ответил президент.

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#путин
#красноярск
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Фаевская помогла с медико-социальной экспертизой пожилому жителю Жуковского
15 декабря 2023, 21:00

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить права на медико-социальную экспертизу жителю городского округа Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
К Фаевской обратился житель по имени Геннадий с просьбой помочь его знакомому, 83-летнему Григорию, получить направление на медико-социальную экспертизу. Из-за почтенного возраста и проблем со здоровьем Григорий проживает в филиале пансионата «Сердца поколений» в Раменском. Решить вопрос с экспертизой пожилой человек самостоятельно не мог.
«Григорий прикреплён к поликлинике Жуковского по месту регистрации, но сейчас находится в пансионате в Раменском. Чтобы оперативно помочь ему получить направление на экспертизу, я связалась с региональным Минздравом», – рассказала Фаевская.
По словам правозащитника, учитывая все обстоятельства, была достигнута договорённость о проведении дополнительных обследований и транспортировке заявителя в лечебное учреждение.
 
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#подмосковье
#московская область
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Хирург Умнов призвал россиян закусывать водку борщом, яйцами и рисом
15 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto/AnnaTamila

Хирург Александр Умнов призывает закусывать водку нежирным борщом или кислыми щами, а также рисом.
NEWS.ru пишет, что хирург Александр Умнов также рекомендует в качестве закуски супы-пюре и яйца. Данные продукты обволакивают стенки желудка и снижают риск повреждения слизистой. 

По мнению врача, для закуски подойдёт квашеная капуста, содержащая много полезных для кишечной микрофлоры пробиотиков.

Умнов напомнил, что алкоголь приводит к обезвоживание, поэтому при его употреблении нужно как можно больше пить. Лучшими напитками для застолья Умнов признал узвар, морс или несладкий компот.

Ранее сообщалось, что физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения. Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

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#здоровье
#хирург
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В Орехово-Зуеве открыли региональный сосудистый центр для лечения инфаркта и инсульта
15 декабря 2023, 18:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Орехово-Зуевской больнице начал работать региональный сосудистый центр. Там будут принимать пациентов с острыми сосудистыми патологиями – инфарктом миокарда и инсультом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это позволит сделать экстренную медицинскую помощь доступнее для жителей с сосудистыми катастрофами не только из Орехово-Зуевского городского округа, но и из Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского и Электростальского. 
«Продолжаем развивать в Подмосковье сеть региональных сосудистых центров. Сегодня открыли новый в Орехово-Зуеве, что имеет огромное значение для жителей восточной части Подмосковья. При сосудистой катастрофе важно уложиться в правило «золотого часа», когда скорая помощь оперативно доставит пациента в больницу, где его уже ждут бригада врачей и необходимое медицинское оборудование», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
В сосудистом центре расположены отделения рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое, неврологическое, палата интенсивной терапии. Сформирован штат медиков. Для работы в центре дополнительно привлечены девять новых врачей – хирурги, неврологи и кардиологи.
«Раньше пациентов с инфарктами и инсультами приходилось направлять в Егорьевск. Теперь всю необходимую диагностику и лечение они смогут получить у нас», – сообщил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников
По данным министерства, смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения снизилась в Подмосковье на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому помогли развитие сети из 17 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткая маршрутизация пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты. 
 
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#московская область
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JAD: 4 000 шагов в день помогут снизить риск деменции
15 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto/Elena Nechaeva

Физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения.
Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Учёные провели анализ МРТ-снимков головного мозга 10 тысяч человек. Выяснилось, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого, белого вещества и гиппокампа. 

Серое вещество особенно важно для обработки информации, белое вещество соединяет вместе разные области мозга, а гиппокамп занимает центральную роль в формировании воспоминаний.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности. К примеру, прохождение менее 4 000 шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это намного меньше, чем рекомендуемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», —говорит соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.
При этом нарушения координации и падения с лестницы являются ранними симптомами деменции. Об этом неочевидном признаке рассказала британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.

Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь.

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#здоровье
#новости
#общество
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В больницы Московской области поступили новые рентген-аппараты
15 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Новые рентген-аппараты получили подмосковные больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новое оборудование поступило в Рошальском подразделении Шатурской больницы и Лосино-Петровского подразделения Щёлковской больницы.

«Мы продолжаем 3-летнюю программу по замене тяжелого аналогового оборудования на современное цифровое. Важно, чтобы наши стационары и поликлиники были обеспечены современной медицинской техникой<…>  На установку нового рентген-аппарата в Шатурской больнице и ремонт кабинета было направлено порядка 20 млн рублей», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Кроме этого, на новом аппарате будут обследовать не только взрослых, но и детей, благодаря меньшей лучевой нагрузке.

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#подмосковье
#оборудование
#больницы
#светлана стригункова
#рентген
#модернизация
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У любительницы газировки удалили из почки 300 камней
Taiwan News: на Тайване медики удалили 300 камней из почки женщины
15 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/stefanamer

На Тайване пациентке удалили более 300 камней в почках.
Taiwan News сообщает, что, по словам пациентки, вместо воды она употребляла только газировку и сладкий чай.

Сяо Юй оказалась в больнице с высокой температурой и болью в пояснице. Врачи сделали рентген и увидели, что в её почке находятся более 100 камней.

Сяо сказала, что не любит пить воду, а предпочитает газировку и другие сладкие напитки. По мнению специалистов, именно это привело к хроническому обезвоживанию и постепенному накоплению минералов в организме женщины.

Юй провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь из её почкипримерно 300 камней размером от 5 мм до 2 см. 

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#здоровье
#новости
#больница
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Невролог Ширшова заявила о нескольких этапах восстановления после инсульта
15 декабря 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Заведующая неврологическим отделением, невролог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Елена Ширшова заявила, что пациент после перенесённого инсульта проходит несколько этапов восстановления.
Так, сначала для лежачих пациентов проводят такие процедуры, как переворачивание, массаж противопролежневый, дыхательная гимнастика, вертикализация, а также восстановление речи. Второй этап восстановления представляет собой кинезиотерапию, занятия на тренажерах с биологической обратной связью, виртуальной реальностью, массаж, физиотерапевтические методики.

«Ежедневные несложные процедуры не занимают много времени, поэтому важно следовать рекомендациям врачей регулярно. Человек способен выполнять их самостоятельно и закреплять результат. Полученный лечебный эффект позволяет предотвратить риск возможных кровоизлияний в будущем», – прокомментировала в беседе с «Вестями Подмосковья» Ширшова.

Ранее учёные выяснили, что излишняя неуклюжесть может быть признаком развивающейся деменции.

«Такие вещи, как подскальзывания, спотыкания и падения, могут стать более распространёнными. Вы можете начать замечать, что человек при ходьбе шаркает, а не поднимает ноги», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Express замечание специалистов.

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#заболевания
#здоровье
#врач
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Замглавы Богородского округа Шойко встретился с врачами нового онкоцентра
15 декабря 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

В Ногинской больнице начал работу Центр амбулаторно онкологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко пообщался с медицинскими работниками, а также пациентами больницы.

В центр за помощью смогут обращаться не только жители Богородского округа, но и Электрогорска, Черноголовки, Электростали и Павловского Посада. 

«Созданный Центр амбулаторной онкологической помощи –это координатор для пациента с онкологическим заболеванием<…>  Сформирована внутренняя логистика движения пациента от первичного направления к онкологу до получения специализированного лечения по принципу «зеленого коридора». Также расширен реестр закупаемых химиопрепаратов.<…>  »,- отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Также в больнице постоянный мониторинг всех лечебно-диагностических процедур и отлажены дистанционные телекоммуникационные варианты проведения консилиумов с ведущими онкодиспансерами.

Стоит отметить, что в ходе посещения центра Олег Шойко обсудил актуальные вопросы, которые волнуют медработников и важность мер поддержки врачей и отметил профессиональную работу команды врачей больницы.

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