Радио1
Главная / Новости / Общество/ Число отказов в разрешении на строительство в Подмосковье снизилось до 20%

Число отказов в разрешении на строительство в Подмосковье снизилось до 20%

29 февраля 2024, 17:32
Фото: iStock/artplus

Фото: iStock/artplus

В Московской области стали значительно реже отказывать в разрешении на строительство: если в 2023 году отказы приходили на 70% заявок, то в первые два месяца 2024 года отказы составили только 20%. Таких результатов удалось добиться благодаря трансформации Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области, которую проводит подмосковный Главгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2024 году за выдачей или внесением изменений в разрешение на строительство обратились 1 тысячу раз, при этом отказ получили в 205 случаях», — отмечается в сообщении.
О том, как изменилась работа ЦСС, рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Он объяснил, что раньше сотрудники Центра просто давали инструкции, а всю работу по сбору документов должны были проделать сами застройщики.


«Сейчас ЦСС перешёл на полноценное сопровождение, он предлагает получения услуг и согласований за застройщиков «под ключ», — сказал Гарибян.
Благодаря новой системе в области значительно вырос объём строительства нежилых объектов. С начала года застройщики получили 376 разрешений на строительство, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 80% случаев застройщики получили разрешение с первой попытки.

Ввод зданий в эксплуатацию тоже стал проще. За первые два месяца 2024 года было оформлено 153 нежилых новостройки общей площадью 472 тысячи кв. м — в 1,4 раза больше, чем за январь и февраль 2023 года.

Читайте также:

В Подольске планируют построить современный квартал

В Мытищах построят семиэтажный паркинг

В Подмосковье появился научно-исследовательский комплекс в сфере машиностроения
#строительство
#артур гарибян
#цсс
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американские физики предложили новый способ борьбы с глобальным потеплением
29 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

Американские физики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предложили оригинальный способ охлаждения Земли. Их исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances (SciAdv), предлагает осушить часть стратосферы - среднего слоя атмосферы, где находится большое количество водяного пара.
Стратосфера, простирающаяся на высоту от 12 до 50 километров, играет важную роль в балансе тепла Земли. Влага, накапливающаяся в этом слое, создает естественный барьер, задерживающий тепло, излучаемое нашей планетой, и предотвращает его уход в космос. Однако ученые обнаружили, что концентрация водяного пара в стратосфере неоднородна, и большая его часть сосредоточена в тропическом поясе Земли.

Исследователи предлагают осушить небольшой участок воздуха над северной Австралией, чтобы создать брешь в стратосфере, через которую выйдет значительное количество теплового инфракрасного излучения Земли. Для этого они предлагают использовать частицы минеральной пыли. Вокруг неё влага будет концентрироваться и превращаться в льдинки. Это приведёт к образованию недолговечных облаков, которые опустятся в тропосферу.

Расчёты показали, что повторение нового метода охлаждения позволит компенсировать одну семидесятую часть потепления, вызванного изменением климата. Это может быть важным шагом в борьбе с глобальным потеплением и его последствиями.
Однако, несмотря на потенциальные преимущества предложенной методики, учёные должны провести дополнительные исследования, чтобы более полно понять и оценить возможные побочные эффекты.

Читайте также:

Глобальное потепление вскоре навсегда изменит вкус шампанского

Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году

Учёные назвали срок, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля
#ученые
#тепло
#земля
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная делегация примет участие в Всемирном фестивале молодежи
29 февраля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба МИСК

«Начнем будущее вместе!» Делегация Московской области отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на территории Сириуса. В нем принимают участие свыше 20 тысяч участников из 180 стран мира.

«В состав подмосковной делегации вошли самые разные ребята. В нашей команде собрались ребята, работающие в Роскосмосе и Газпроме, занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры. Все они смогут не только весело и интересно провести время в Сочи, но и обменяться опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных уголков мира. Желаю всем удачи!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что основной целью проекта является остроение дружеских связей между молодыми и активными людьми со всей планеты

Читайте также:

В апреле в Москве пройдёт Всероссийский форум волонтёров-медиков

В Суздале состоится XVI Форум-Фестиваль «Вера.Надежда.Любовь»

Состоялся ежегодный Форум «Национальная безопасность России»
#фестиваль
#форум
#сочи
#екатерина швелидзе
#активисты
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форуме «Россия» представили «Инвестиционную карту Российской Федерации»
29 февраля 2024, 17:39

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

В честь Дня предпринимательства в рамках форума-выставки «Россия» 27 февраля состоялась презентация информационного ресурса «Инвестиционная карта Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
В сообщении поясняется, что инвестиционная карта является единым сервисом для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок. Здесь инвесторы могут онлайн выбрать подходящую площадку, оценить затраты на проект, а также использовать навигатор мер федеральной и региональной государственной поддержки. Также имеется возможность сравнить инвестиционные возможности регионов.

«Инвестиционная карта Российской Федерации» уже полностью введена в эксплуатацию. Она доступна всем российским и зарубежным предпринимателям и инвесторам. Ее регулярно дополняют и обновляют.

При этом уточняется, что карту создали специально для бизнеса. Здесь можно увидеть готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Также можно заранее оценить деловое окружение будущего проекта, в том числе и рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.

Читайте также:

В Подмосковье инвесторы могут получить для локализации производства 2 тысячи гектар

Инвесторы из Москвы и Петербурга скупают недвижимость в Крыму

Подмосковные инвесторы вложат 24 млрд рублей в импортозамещение в АПК
#подмосковье
#строительство
#карта
#апк
#недвижимость
#проект
#инвесторы
#земельные участки
#онлайн
#импортозамещение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы
29 февраля 2024, 17:36

Фото: IStock/Pinkypills

Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, сообщает телеграм-канал «Mash».
Владельцы мобильных устройств жалуются, что происходит постоянная перезагрузка и активизация режима восстановления. При этом проблемы с гаджетами начались после установления нового программного обеспечения. Специалисты советуют отключить автоматическую загрузку ПО и не запускать предлагаемые обновления.

Производители в настоящее время не комментировали возникшую ситуацию.

Прежде сообщалось о массовом сбое в работе оператора «Билайн». Количество жалоб пользователей превысило три тысячи. Из-за чего возникли неполадки, и удалось ли их восстановить, читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории

Сбой по всему миру: как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN

В Координационном центре доменов «Ru» заявили, что сбой связан с DNSSEC
#телефон
#сбой
#специалисты
#производители
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД посоветовали Блиновской не надеяться на анонсированную Путиным амнистию
29 февраля 2024, 17:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме посоветовали блогеру Елене Блиновской не надеяться на амнистию бизнесменов, которую предложил президент России Владимир Путин.
Ранее глава государства предложил проработать идею для российских предпринимателей, которые дробили свой бизнес, чтобы уйти от налогов.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева подчеркнула, что под амнистию вряд ли попадут те бизнесмены, к которым уже были озвучены претензии по данному делу. В предложении Путина речь идёт о «традиционных видах бизнеса».

также она подчеркнула, что блогеров в принципе может не касаться данное нововведение, поскольку большинство из них не дробили свой бизнес, а просто не выплачивали налоги.

Читайте также:

Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Суд отказался освобождать Блиновскую из СИЗО

Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО
#госдума
#владимир путин
#бизнес
#амнистия
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна личность военного, привлекшего внимание во время послания Путина
На послании Путина журналисты заметили героя СВО Сергея Токаря
29 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Военнослужащим, который пристально смотрел в камеру во время выступления президента России Владимира Путина, оказался герой СВО Сергей Токарь, сообщает телеграм-канал «Shot».
На мужчину с забавным взглядом сразу обратили внимание журналисты.

После завершения выступления президента, герой СВО сообщил, что уже видел кадры, на которых он удивленно смотрит в камеру.

Сергей Токарь лишился руки во время боевых действий в зоне проведения спецоперации. Во главе с ним подразделение вступило в ожесточенный бой с противником, в результате чего ВСУ был нанесен большой урон. Несмотря на ранение, прапорщик продолжил выполнять свой воинский долг. За мужество, отвагу и героизм, а также за выполнение боевых задач Сергей Токарь получил звание Героя.

Несмотря на отсутствие конечности, он вернулся в строй и продолжает выполнять долг.

Читайте также:

Путин назвал участников СВО новой элитой России

Путин: Россия будет наращивать арктический флот, развивать Севморпуть

Путин заявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО
#россия
#герой
#сво
#всу
#ранение
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные кинологи провели занятие с курсантами Центра спецподготовки «Энергия»
29 февраля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кинологи ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие с курсантами профильного направления Центра спецподготовки «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Занятия прошли 29 февраля на базе образовательного учреждения в Старой Купавне..

«Я и мои коллеги познакомили ребят со структурой «Мособлпожспас», рассказали о роли кинологической службы в составе госучреждения и поделились случаями из нашей оперативной работы. В практической части занятия мы продемонстрировали работу поисково-спасательного кинологического расчета и минно-розыскного расчета. Наши собаки обнаруживали сверток с взрывчатыми веществами, муляж которого был запрятан под машину, а также искали человека, спрятавшегося в снегу. Статистами выступали сами студенты колледжа. Ребята с удовольствием пообщались с собаками, поиграли с ними в их любимые игрушки. Занятие прошло плодотворно», — заключила спасатель-кинолог Наталья Бобкова.

Стоит отметить, что занятия были направление на расширешение кругозора курсантов и привлечения их к работе в спецнаправления.

Читайте также:

Подмосковные огнеборцы провели для школьников тренировочные эвакуации

В Подмосковье провели мониторинг состояния замерзших водоемов

Подмосковные спасатели напомнили о правилах поведения при обморожении у ребенка
#подмосковье
#спасатели
#собаки
#студенты
#мособлпожспас
#кинолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершается приём работ на фотоконкурс карты «Стрелка»
29 февраля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Конкурс на самую креативную фотографию на тему: «Путешествие «Стрелки» проводится в Московской области, конкурсные работы принимаются до 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Желающие принять участие в конкурсе должны подписаться на страницы транспортной карты «Стрелка» в Телеграме и сети «ВКонтакте», сделать креативную фотографию на объявленную тему и опубликовать её на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #КартаСтрелка2024, а после этого оставить комментарий к посту с информацией о конкурсе», — говорится в сообщении.
По итогам конкурса будут выбраны 15 победителей, они получат лимитированные карты «Стрелка» с изображением символа 2024 года — дракона.

Читайте также:

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024

В России проходит конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ»

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе медиков
#карта «стрелка»
#карта стрелка
#транспортная карта
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям региона рассказали, как получить разрешение на использование земельного участка
29 февраля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В Минимуществе рассказали, как получить разрешение на использование земельного участка в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Большое количество людей на сегодняшний день уже пользуется цифровыми услугами на региональном портале.

«Через портал можно оформить разные сделки с землей и имуществом, предоставления земли организациям и физическим лицам, а также госуслуги,которые будут полезны для арендаторов областной и муниципальной недвижимости и правообладателей земельных участков.Новая рубрика «Земельные услуги в цифре» будет посвящена всем нашим услугам.<…>Для нас принципиально важно, чтобы услуги и сервисы были не только доступны и удобны, но и просты в получении», — поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Стоит отметить, что благодаря внедрению новой рубрики юридические и ​физические лица смогут обращаться с вопросом по теме ​«Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области».

Читайте также:

В Подмосковье оптимизировали земельные онлайн-услуги

В Подмосковье оцифровали ещё одну земельную услугу

В Серебряных Прудах снесли многоквартирный аварийный дом
#госуслуги
#портал
#сделки
#наталья адигамова
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф