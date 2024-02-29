Число отказов в разрешении на строительство в Подмосковье снизилось до 20%

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В Московской области стали значительно реже отказывать в разрешении на строительство: если в 2023 году отказы приходили на 70% заявок, то в первые два месяца 2024 года отказы составили только 20%. Таких результатов удалось добиться благодаря трансформации Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области, которую проводит подмосковный Главгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2024 году за выдачей или внесением изменений в разрешение на строительство обратились 1 тысячу раз, при этом отказ получили в 205 случаях», — отмечается в сообщении.О том, как изменилась работа ЦСС, рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Он объяснил, что раньше сотрудники Центра просто давали инструкции, а всю работу по сбору документов должны были проделать сами застройщики.
«Сейчас ЦСС перешёл на полноценное сопровождение, он предлагает получения услуг и согласований за застройщиков «под ключ», — сказал Гарибян.Благодаря новой системе в области значительно вырос объём строительства нежилых объектов. С начала года застройщики получили 376 разрешений на строительство, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 80% случаев застройщики получили разрешение с первой попытки.
Ввод зданий в эксплуатацию тоже стал проще. За первые два месяца 2024 года было оформлено 153 нежилых новостройки общей площадью 472 тысячи кв. м — в 1,4 раза больше, чем за январь и февраль 2023 года.
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