В Подольске планируют построить современный квартал

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
«Реновация Подмосковья — новый облик городов»: застройщик G3 GROUP ведет работы по разработке проекта планировки территории современного комфортного квартала в Поливаново городского округа Подольск. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на застройку было получано на аукционе от правительства Московской области.
Стоит отметить, что основной целью проекта является сокращение ветхого и аварийного фонда за счет создания новых комфортных условий проживания.
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«Проект предусматривает строительство малоэтажных домов и таунхаусов, а также объектов социальной инфраструктуры. Среди которых, детский сад на 330 малышей, школа на 700 учащихся, поликлиника со станцией скорой помощи, МФЦ, пожарное депо и участковый пункт полиции. <…> В рамках проекта будет расселено 5 ветхих домов в поселке Южный», - поделились в пресс-службе министерства.
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