В Мытищах построят семиэтажный паркинг

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Семиэтажный паркинг на 412 машин построят на территории жилого комплекса «Долина Яузы» в городском округе Мытищи, разрешение на реализацию проекта получил застройщик ГК «Самолёт», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь паркинга составит более 13 с половиной тысяч квадратных метров. 13 из 412 машиномест будут предназначены для маломобильных автомобилистов. Заехать в паркинг можно будет через автоматический шлагбаум. Автовладельцы смогут попасть на верхние этажи на лифте или по лестницам, которые будут с обеих сторон здания», — говорится в сообщении.На первом этаже здания, помимо мест для машин, предусмотрены помещения для работников паркинга с туалетами и душем, технические помещения и пост охраны.
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Лев Каштанов