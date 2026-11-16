Эксперт предупредил о риске вымышленного опыта в резюме при использовании ИИ

16 ноября 2026, 07:17

IT-эксперт Огородов: ИИ может придумывать кандидату опыт в резюме

Фото: iStock/fizkes

Нейросеть при составлении резюме может указать несуществующее место работы или приписать кандидату чужие результаты. Такие сведения вызывают вопросы к достоверности анкеты, считает соруководитель магистратуры «ИТ-юрист» НИУ ВШЭ — Пермь Игорь Огородов.