Эксперт предупредил о риске вымышленного опыта в резюме при использовании ИИ
Нейросеть при составлении резюме может указать несуществующее место работы или приписать кандидату чужие результаты. Такие сведения вызывают вопросы к достоверности анкеты, считает соруководитель магистратуры «ИТ-юрист» НИУ ВШЭ — Пермь Игорь Огородов.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт выделил три способа применения ИИ при поиске работы: редактирование резюме и писем, получение подсказок во время собеседования и использование автономных агентов. Последние способны искать вакансии, отправлять отклики и общаться с работодателями.
По словам Огородова, помощь нейросети в сокращении текста и исправлении ошибок почти ничего не говорит о квалификации соискателя. Другая ситуация возникает, когда агент придумывает опыт, проходит тест вместо кандидата или выдает себя за него в разговоре.
Эксперт посоветовал работодателям заранее объяснять правила использования ИИ. Например, компания может разрешить помощь в оформлении резюме и при этом ограничить генерацию ответов для проверочного задания.
Огородов призвал не отказывать соискателям только на основании результатов ИИ-детекторов. Он предложил проверять опыт и навыки с помощью интервью с уточняющими вопросами и практических задач, близких к будущей работе. По его мнению, работодателям стоит сверять сведения из резюме и анкеты с портфолио и ответами на собеседовании.
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