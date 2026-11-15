Достижения.рф

В Якутии микроавтобус провалился на закрытой ледовой переправе

Фото: iStock/FotoDuets

В Якутии на закрытой ледовой переправе провалился микроавтобус. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Кримякутия».



По его информации, инцидент произошел недалеко от берега на переправе Сунтар — Устье через реку Вилюй. Уточняется, что автомобиль Toyota Hiace погрузился в воду на уровне колес.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области рыбаки спасли женщину, застрявшую более чем на три часа на крыше автомобиля посреди ледяной реки. К тому моменту машина уже ушла под воду, и сильное течение могло унести ее в любой момент.

Проезжавшие мимо рыбаки увидели женщину и сразу заехали в водоем на фургоне. Несмотря на серьезный риск, им удалось переправить пострадавшую на берег. Водитель авто погиб. ​

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0