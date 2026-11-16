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Массовое нашествие мигрантов зафиксировали на Канарских островах

Около 1,5 тыс. мигрантов прибыли в Испанию за сутки
Фото: iStock/Naeblys

Рекордный суточный приток мигрантов зафиксирован на Канарских островах. За одни сутки туда прибыло почти 1,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 2020 года, передаёт Reuters.



Основную часть прибывших составляют граждане Сенегала, Гамбии и Гвинеи. В одной из лодок находилось 240 человек, среди них — 36 детей и 12 женщин.

Мигранты добираются до архипелага на переполненных деревянных рыбацких судах, преодолевая Атлантический океан. Маршрут из Западной Африки на Канарские острова признан одним из наиболее опасных в мире: серьёзную угрозу создают мощные течения и значительная протяжённость пути.

При том, что суточный результат стал рекордным, совокупное число мигрантов, прибывших на острова с начала года, оказалось на 5,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Рост потока в октябре заметно увеличил нагрузку на местные службы приёма и экстренной помощи.

Александр Огарёв

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