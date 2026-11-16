Массовое нашествие мигрантов зафиксировали на Канарских островах

16 ноября 2026, 00:32

Около 1,5 тыс. мигрантов прибыли в Испанию за сутки

Фото: iStock/Naeblys

Рекордный суточный приток мигрантов зафиксирован на Канарских островах. За одни сутки туда прибыло почти 1,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 2020 года, передаёт Reuters.