Число площадок «Мегабак» в Подмосковье за год увеличат до ста

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области за год увеличат до ста количество площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Мегабак» – площадки, куда жители могут вывезти вторсырьё. Собранные отходы с площадок напрямую забирают компании-переработчики и региональные операторы.
Всего в Подмосковье сейчас работает 61 площадка «Мегабака». На 14 из них можно сдать вторсырьё за вознаграждение.
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«В Московской области на сегодня созданы основы новой отрасли переработки отходов, внедрена система раздельного сбора. Помимо этого, ведётся сбор отходов на площадках «Мегабак», которые поступают на переработку, минуя комплекс по переработке отходов», – рассказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.
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Лора Луганская