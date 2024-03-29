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Утверждён график приёма граждан депутатами Мособлдумы во втором квартале 2024 года

29 марта 2024, 13:08
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

График личного приёма, который будут проводить для граждан депутаты Московской областной Думы во втором квартале текущего года, утвердил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Утверждённый график размещён на официальном сайте парламента. В частности, с апреля по июнь 2024 года, руководитель аппарата Мособлдумы, заместители спикера Мособлдумы. Председатели комитетов и руководители фракций проведут 23 приёма», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы попасть на приём, потребуется предварительная запись по телефону +7-495-988-66-01. Заявки принимаются по будням с десяти утра до 13:00.


Отмечается, что приёмная Московской областной Думы временно размещена в приёмной подмосковного правительства по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1 — секция В в бизнес-центре «Кубик».

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#приём
#московская область
#подмосковье
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Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе»
29 марта 2024, 13:12

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В пятницу 29 марта в Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.
В настоящее время фигуранты дела о теракте в концертном зале в Красногорске задержаны и находятся в Лефортово в одиночных камерах.

В четверг 28 марта они приезжали в сопровождении российских оперативных служб на территорию сгоревшего комплекса. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что задержанный Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста в суд. Мужчина сдавал террористам квартиру.

Кроме того, отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест. Его сыну, Диловару принадлежал автомобиль Renault, на котором передвигались исполнители теракта.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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В Подмосковье завершился этап чемпионата движения «Профессионалы 2024»
29 марта 2024, 13:04

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Подмосковья соревнуются в области информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводились на базе Подольского колледжа имени А. В. Никулина.

Студенты в течении трех дней защищали IT инфраструктуру предприятия, эксплуатировали уязвимости и проводили аудит информационных систем

«Первое место в соревнованиях заняли Егор Широков и Илья Гамм из Подольского колледжа имени А. В. Никулина. На втором месте оказались Антон Ежов и Екатерина Кашлева из Раменского дорожно-строительного техникума, а третье место заняли Марина Кривега и Дмитрий Налбантов из Ногинского колледжа», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, все победители и призеры смогут получить возможность стажироваться и в дальнейшем трудоустроиться в ведущие компании региона.

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#студенты
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#подмосковье
#подольск
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На подмосковных высоковольтных подстанциях устранили более 160 дефектов
29 марта 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 160 дефектов было обнаружено в ходе тепловизионного обследования оборудования подстанций Шатурского участка Восточных электрических сетей (ВЭС), все они были устранены, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«На 29 подстанциях Шатурского зонального участка ВЭС энергетики провели тепловизионную диагностику более 1,7 тыс. единиц энергооборудования. В результате было обнаружено 166 дефектов, в том числе 15 — аварийных. Все выявленные дефекты полностью ликвидированы», — говорится в сообщении.
Проверка была организована в преддверии масштабных ремонтных работ. С помощью тепловизоров были проверены трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы, а также масляные, вакуумные и элегазовые выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители и прочее оборудование.

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#минэнерго мо
#электричество
#россети московский регион
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Муфтий Подмосковья Аббясов и имамы Красногорска помолились о жертвах теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:40

Фото: пресс-служба правительства МО

Муфтий Московской области Рушан Аббясов посетил стихийный мемориал жертвам террористического акта у «Крокус Сити Холла» в Красногорске и вознёс молитву о погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Рушан Аббясов вместе с имамами мусульманской общины Красногорска Байрамом Байрамовым и Ильгамом Садыговым возложил цветы к мемориалу и помолился о принятии душ невинно убиенных людей и выздоровлении всех пострадавших в страшном теракте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу, 29 марта, коллективные моления о жертвах теракта, исцелении пострадавших и мире и безопасности для России проводятся во всех мусульманских общинах страны.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооружённые люди, открыли огонь по публике и устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадали 382.

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#теракт
#крокус сити холл
#рушан аббясов
#религия
#мусульмане
#красногорск
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Названа причина, по которой террористы не сменили машину, уехав из «Крокус Сити Холл»
29 марта 2024, 12:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Подозреваемые в совершении теракта пытались скрыться на том же автомобиле, на котором приехали в здание концертного зала. Почему они не сменили машину, рассказали в РБК.
По мнению аналитиков, причина такого поведения проста — исполнители просто не рассчитывали выбраться из здания комплекса живыми.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательнейшим образом спланирован, его невозможно было провести без длительной подготовки и большой команды. Ранее поступала информация, что террористы действовали под влиянием на их сознание психотропных веществ, отключающих страх.

«Завербовать людей легко. Вопрос в том, чтобы их подготовить к теракту, составить план атаки на конкретное мероприятие», — рассказал РБК эксперт из Израиля, старший научный сотрудник Института международной политики по борьбе с терроризмом Эли Кармон.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#терроризм
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На Егорьевском шоссе устранили подтопление
29 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/z1b

Подтопление, произошедшее на участке Егорьевского шоссе в районе деревни Шмилёнки Раменского городского округа, устранили работники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подтопление было ликвидировано в ходе проведения регулярных работ по содержанию дорожной сети», — отмечается в сообщении.
Кроме того, за минувшую неделю специалисты Мосавтодора починили неисправный светофор на Каширском шоссе в городе Видное Ленинского городского округа и отремонтировали кнопку для пешеходов на светофоре на улице Пушкина в Луховицах, а также восстановили уличное освещение на автодороге в деревне Запонорье Орехово-Зуевского городского округа.

В Люберцах дорожники заменили несколько повреждённых знаков на Комсомольском проспекте, а в егорьевском селе Саввино очистили опоры освещения.

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#подтопление
#шоссе
#раменский городской округ
#дорогимо
#минтранс мо
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С дорог Московской области за зиму вывезли более миллиона кубометров снега
29 марта 2024, 11:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более одного миллиона кубометров снега убрали дорожники Московской области за минувшую зиму, об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона в рамках подведения итогов зимнего сезона, сообщает пресс-служба ведомства.
«За зиму дорожные службы вывезли больше 1 млн кубических метров снега. Максимальное число ресурсов задействовали во время сильных снегопадов составило более полутора тысяч единиц техники и более 2,3 тысячи дорожных рабочих», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что зима 2023-2024 года была холоднее обычного и чрезвычайно снежной. В настоящее время работы по вывозу снега у подмосковных дорог продолжаются, чтобы снизить риски подтопления при активном таянии.

Переход на весенне-летнее содержание дорожной сети запланирован на первую неделю апреля.

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#снег
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#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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Генштаб ВС РФ: Каким будет срок службы по призыву
29 марта 2024, 11:39

Фото: iStock/zim286

Срок службы по призыву как и ранее составляет 12 месяцев, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.
По его словам, отправка призывников в войска начнется с 15 апреля

Призыву на срочную службу подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составляет 12 месяцев, она проходит на территории РФ, во вновь присоединенные регионы новобранцы отправляться не будут.

«Призванные в армию весной военнослужащие не будут участвовать в «специальной военной операции», — подчеркнули в Генштабе ВС РФ.
В апреле 2023 года Госдума приняла поправки об электронных повестках, едином электронном реестре военнообязанных и ограничениях для уклонистов.

Ранее сообщалось, что Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

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#армия
#призыв
#призывник
#солдаты
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В Подмосковье стартовал конкурс на «семейный» дизайн карты «Стрелка»
29 марта 2024, 11:31

Фото: iStock/demaerre

Конкурс на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», посвящённый Году семьи, объявила для жителей Московской области компания «Мострансавто» совместно с региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Основная идея творческого конкурса — раскрыть понятие «семья». Например, авторы могут изобразить семейные традиции, праздники и семейные ценности, досуг, семейный отдых и прочее», — отмечается в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут люди всех возрастов. Нет ограничений и на материалы для создания рисунка: это может быть акварель, масляная краска, карандаши, гуашь или цифровые изобразительные средства — графические редакторы или искусственный интеллект. Один участник может подать на конкурс только одну работу.

Конкурсные проекты дизайна принимаются до 19 апреля включительно в электронном виде в формате jpeg, png или pdf через электронную почту konkursmta@mail.ru. В письме необходимо указать имя участника, город проживания и телефон для связи.

Лучшие работы отберёт жюри, а победитель будет определён в результате народного голосования на портале «Добродел».

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#минтранс мо
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