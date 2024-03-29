Утверждён график приёма граждан депутатами Мособлдумы во втором квартале 2024 года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
График личного приёма, который будут проводить для граждан депутаты Московской областной Думы во втором квартале текущего года, утвердил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Утверждённый график размещён на официальном сайте парламента. В частности, с апреля по июнь 2024 года, руководитель аппарата Мособлдумы, заместители спикера Мособлдумы. Председатели комитетов и руководители фракций проведут 23 приёма», — отмечается в сообщении.Для того, чтобы попасть на приём, потребуется предварительная запись по телефону +7-495-988-66-01. Заявки принимаются по будням с десяти утра до 13:00.
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