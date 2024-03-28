Мособлдума согласовала назначение Болатаевой первым зампредом подмосковного правительства

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность первого зампреда правительства Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Ранее Болатаева занимала пост министра социального развития Подмосковья.
«На прежней должности Людмила Сергеевна отстаивала интересы жителей региона, чутко реагировала на запросы семей с детьми, пенсионеров и малоимущих граждан. Президент и губернатор ставят перед нами амбициозные задачи. Сейчас мы особенно сосредоточены на реализации положений Послания главы государства Федеральному собранию, поддержке участников СВО и их близких, реализации нацпроектов и решении задач «Года семьи». Только профессиональная командная работа позволит достичь поставленных целей», – отметил Брынцалов.Он пожелал Болатаевой новых трудовых успехов на благо жителей региона.
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Лора Луганская