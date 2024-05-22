Число погибших на подмосковных автодорогах за четыре месяца снизилось почти на 30%

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В Подмосковье начала года произошло 926 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Аварийность на дорогах Московской области продолжает снижаться. С начала 2024 года на 28% снизилось число погибших и на 10% – раненых. По видам аварий с января по апрель отмечаем рост на 12% наездов на пешеходов, перебегающих дорогу в неположенных местах или двигающихся по автомагистралям, где находиться им запрещено», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Фото: пресс-служба Минтранса МО
В ведомстве также напомнили автомобилистам о начале миграции диких животных. На загородных трассах можно увидеть лосей, поэтому следует быть предельно внимательными.
«Если вы увидели лося, лучше сбавить скорость до минимума. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы в тёмное время лучше видеть пешеходов, которые могут переходить проезжую часть или двигаться по её краю. Особенно осторожными нужно быть во дворах – летом там гуляет много детей, катаются на велосипедах и самокатах», – отметили в министерстве.Там добавили, что для повышения безопасности на дорогах Подмосковья проводят обустройство дорожных ограждений, тротуаров, восстанавливают разметку проезжей части.
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