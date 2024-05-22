Скорая помощь попала в смертельную аварию в Чувашии

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Легковой автомобиль «Приора» и машина скорой помощи столкнулись в Чувашии, в результате один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Чувашии.
Авария произошла на трассе А-151 в 12:35 мск. Водитель «Приоры» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, которая ехала с включенным проблесковым маячком. Пассажирка «Приоры» погибла. Водитель и два пассажира машины скорой помощи (женщина и ребенок) получили травмы. Водитель легковой машины находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Москве жестоко избили утюгом жену участника СВО. Неизвестный забрался к ней в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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