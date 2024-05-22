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Скорая помощь попала в смертельную аварию в Чувашии

В Чувашии в ДТП со скорой погибла девушка, ещё четверо получили травмы
22 мая 2024, 15:31
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Легковой автомобиль «Приора» и машина скорой помощи столкнулись в Чувашии, в результате один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Чувашии.


Авария произошла на трассе А-151 в 12:35 мск. Водитель «Приоры» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, которая ехала с включенным проблесковым маячком. Пассажирка «Приоры» погибла. Водитель и два пассажира машины скорой помощи (женщина и ребенок) получили травмы. Водитель легковой машины находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве жестоко избили утюгом жену участника СВО. Неизвестный забрался к ней в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Электричка загорелась на станции в Солнечногорске – видео
22 мая 2024, 15:29

Фото: iStock/Kevin Walker

Два вагона электрички загорелись на станции Поварово-1 в подмосковном Солнечногорске. Об этом пишет РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно яркое пламя внутри состава и чёрный густой дым, поднимающийся вверх.



Отмечается, что всех пассажиров экстренно эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают специалисты МЧС России. Движение на участке временно ограничено.

Ранее сообщалось, что два дня назад в Москве вспыхнул пожар в здании управы района Соколиная Гора. Возгорание произошло в доме, где помимо управы находятся магазины и кафе. Специалисты присвоили пожару повышенный ранг сложности. К тушению были призваны 60 пожарных и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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#солнечногорск
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#пожар
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«Оторвал ограничитель с окна»: Жену участника СВО жестоко избили утюгом в Москве
SHOT: в Москве жестоко избили утюгом жену участника СВО
22 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Motortion

В Москве жену участника СВО избили утюгом. Неизвестный забрался к ней в квартиру через приоткрытое окно третьего этажа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Мина Распопова рассказала, что незнакомый мужчина ночью оторвал ограничитель с пластикового окна и направился к ней. Он схватил её за волосы, повалил на пол, а после начал избивать подвернувшимся под руку утюгом. Кроме этого, он бил женщину ногами по голове почти 20 минут. После нападавший убежал. Женщина предположила, что он был под веществами.

Дочь Мины успела выбежать на улицу и позвать на помощь. По горячим следам мужчину задержали. Женщина считает, что у нападения есть «украинский след». Её муж больше года назад ушёл на СВО добровольцем.

У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Проникновение в жилище» и «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Грайвороне, пострадал мужчина
Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль на заправке в Грайвороне
22 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/RamonCast

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, находящийся на автозаправочной станции в городе Грайвороне Белгородской области, пострадал сотрудник заправки. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась, пострадал заправщик», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что у мужчины открытая черепно-мозговая травма. Очевидцы на автомобиле отвезли пострадавшего в больницу.

Также глава региона добавил, что после атаки украинского беспилотника полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Сейчас на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

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В Уфе полицейский несколько месяцев держал взаперти 70-летнюю пенсионерку
22 мая 2024, 14:42

Фото: iStock/Dzurag

Полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку на съёмной квартире в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2019 году у потерпевшей Галины пропал сын. Она написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Дело расследовал сотрудник МВД Александр Ганеев. Тело сына женщины обнаружили спустя полгода поисков – он насмерть замёрз в лесу. Глава семьи не смог пережить утрату, заболел и умер. Так Галина осталась одна.

Спустя три года к ней неожиданно пожаловал Ганеев, который заявил, что за ней якобы следят и готовят покушение, предположительно, со стороны снохи. Полицейский сказал, что поможет пенсионерке. Он тайно вывез её на якобы оперативную квартиру, надел на женщину GPS-трекер и держал взаперти под личным контролем. Он запретил ей общаться с кем-либо и забрал телефон. Продукты питания и лекарства он также привозил сам.


Затем полицейский заявил, что заказчик убийства потребовал 15 миллионов рублей, которые пенсионерке необходимо срочно достать для поимки преступника с поличным. Тогда Ганеев заставил Галину взять несколько кредитов и заложить трёхкомнатную квартиру, частный дом и автомобиль.

С февраля по май этого года женщина жила на оперативной квартире, но после 5 мая полицейский перестал выходить на связь. Женщина решилась покинуть квартиру, пошла к своему дому и рассказала о покушении и спасении соседям. Они сразу поняли, что в этой истории не всё ладно и обратились в полицию. Там им сообщили, что Ганеева уволили и в настоящий момент он находится в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере по похожей схеме.

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#мошенничество
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Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему мальчику в Томске — видео
Пивная кега сломала челюсть 10-летнему ребенку в Томске
22 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/ViktorCap

В Томске 12-литровая пивная кега взорвалась и сломала челюсть 10-летнему ребенку, пишет Mash.
Видео показывает Telegram-канал Mash.


По его данным, школьники обнаружили сосуд во дворе дома. Ребята начали по очереди бить его об асфальт.

В результате кега взорвалась и отскочила. Ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и оскольчатыми переломами верхней челюсти и скулы.

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СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу, получившему гражданство РФ
Федеральные агентства США подключились к расследованию смерти актёра Мэттью Перри

Франс Пресс: двадцать человек с рейса Singapore Airlines находятся в реанимации
#томская область
#ребёнок
#больница
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СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу, получившему гражданство РФ
22 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/olegda88

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу.
Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта и в конце января этого года получил российское гражданство. Паспорт гражданина России он получил в Луганске.

В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя. В СБУ уверяют, что продюсер регулярно публикует в своих соцсетях посты антиураинской направленности.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron* по статье УК РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сбу
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#украина
#гражданство
#россия
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Федеральные агенства США подключились к расследованию смерти актёра Мэттью Перри
22 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/TheaDesign

Расследованием обстоятельств смерти американского актёра Мэттью Перри занимаются управление по борьбе с наркотиками США, почтовая служба и полиция. Об этом сообщает портал TMZ.
Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что офис коронера округа Лос-Анджелес приступил к расследованию, которое будет длиться несколько месяцев.

Согласно результатам проведённой экспертизы, Перри умер от острого воздействия наркотика кетамина. Сначала расследование начали полиция и управление по борьбе с наркотиками, после чего к ним присоединилась почтовая служба. Ведомство выясняет, мог ли актёр приобретать наркотические вещества по почте.

Напомним, что тело 54-летнего актёра, известного по роли в сериале «Друзья», было обнаружено у него дома в штате Калифорния 28 октября 2023 года.

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#сша
#актёр
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Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации
Франс Пресс: двадцать человек с рейса Singapore Airlines находятся в реанимации
22 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/PeopleImages

Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации. Об этом передает агентство Франс Пресс.
«Двадцать человек с рейса Singapore Airlines, попавшего с сильную турбулентность и совершившего аварийную посадку в Бангкоке, находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

В реанимации находятся граждане Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин и жители Гонконга.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India совершил вынужденную посадку из-за пожара в двигателе. Все случилось 18 мая. Двигатель воздушного судна загорелся в небе через несколько минут после вылета. Экипаж объявил ЧС и решил вернуться в аэропорт. После приземления людей эвакуировали, пожар был оперативно потушен.

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#чс
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Москвич судится с клиникой из-за слишком быстрой эякуляции после лечения от импотенции
Москвич судится с клиникой из-за слишком быстрой эякуляции после операции
22 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

В Москве мужчина подал в суд на клинику, в которой его вылечили от импотенции из-за слишком быстрой эякуляции. Он недоволен тем, что его половой акт длится не более одной минуты. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, 27-летний мужчина обратился в клинику в Подмосковье для лечения импотенции. Ему сделали операцию за 450 тысяч рублей и избавили от недуга.

Однако парень столкнулся с новой проблемой: он не может продолжать половой акт более минуты, хотя врачи обещали, что продолжительность составит порядка 30 минут.

Молодой человек требует вернуть ему деньги, а также 250 тысяч за моральный ущерб и ещё 50 тысяч за услуги адвоката.

В клинике при этом отметили, что со своей задачей справились. Также там пояснили, что пациент должен был после операции пройти специальный курс реабилитации и работать с психологом, чтобы добиться необходимого результата, а «не отправляться сразу на поле битвы».

Теперь суду предстоит разобраться, сколько должен длиться половой акт по российскому законодательству.

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