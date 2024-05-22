Электричка загорелась на станции в Солнечногорске – видео

Фото: iStock/Kevin Walker
Два вагона электрички загорелись на станции Поварово-1 в подмосковном Солнечногорске. Об этом пишет РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно яркое пламя внутри состава и чёрный густой дым, поднимающийся вверх.
Отмечается, что всех пассажиров экстренно эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.
На месте происшествия работают специалисты МЧС России. Движение на участке временно ограничено.
Ранее сообщалось, что два дня назад в Москве вспыхнул пожар в здании управы района Соколиная Гора. Возгорание произошло в доме, где помимо управы находятся магазины и кафе. Специалисты присвоили пожару повышенный ранг сложности. К тушению были призваны 60 пожарных и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
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Отмечается, что всех пассажиров экстренно эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.
На месте происшествия работают специалисты МЧС России. Движение на участке временно ограничено.
Ранее сообщалось, что два дня назад в Москве вспыхнул пожар в здании управы района Соколиная Гора. Возгорание произошло в доме, где помимо управы находятся магазины и кафе. Специалисты присвоили пожару повышенный ранг сложности. К тушению были призваны 60 пожарных и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова