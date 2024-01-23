Автоэксперт Сажин усомнился в безопасности отечественных авто

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko
Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что пока отечественные автомобили не соответствуют требованиям безопасности.
Так он прокомментировал законопроект о локализации такси и каршеринга.
В связи с этим эксперт указал, что такую проблему поможет решит качественный российский автопром.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что при приобретении подержанного автомобиля, в первую очередь, необходимо провести его независимую диагностику в автосервисе.
Читайте также:
Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права
Автоэксперт Моржаретто: «Электромобиль — неполноценная замена обычного авто»
Автоэксперт Сажин: При покупке подержанного авто надо провести его диагностику
«У водителя должно быть желание сесть за руль автомобиля. Нельзя заставить его управлять транспортным средством. Если он привык ездить с комфортом на иномарке, где соблюдена эргономика и приятны внутренний интерьер, то вряд ли его заинтересует АвтоВаз. Автомобиль, как и людей, принято встречать по одежке, а провожать уже по техническим характеристикам», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что при приобретении подержанного автомобиля, в первую очередь, необходимо провести его независимую диагностику в автосервисе.
Читайте также:
Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права
Автоэксперт Моржаретто: «Электромобиль — неполноценная замена обычного авто»
Автоэксперт Сажин: При покупке подержанного авто надо провести его диагностику
Мелисса Тимофеева