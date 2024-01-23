Блогер Гаджиев гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час

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Блогер Гаджи Гаджиев со своими приятелями гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час, чтобы снять интересные ролики для социальных сетей. При этом, гонщики подвергают опасности всех, кто находится с ними на столичных дорогах.
Гаджиев с друзьями снимает «хайповые» ролики, разгоняясь на запрещённой законом скорости в 200 километров в час и подрезая проезжающие мимо машины. Автолюбители даже уходят на общественных дорогах в занос, а на вопрос «Зачем?», отвечают — «Просто побаловаться».
При этом, несмотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в 2023 году, аварийность на столичных дорогах всё равно остаётся весьма высокой.
Самой страшной дорогой по праву считается МКАД. Однако, не стоит забывать и о «дороге смерти», которой называют Кутузовский проспект.
По информации статистического портала rusdtp.ru, только за 23 января 2024 года на дорогах Москвы произошла 21 авария, в которой пострадали 23 человека, один погиб.
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При этом, несмотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в 2023 году, аварийность на столичных дорогах всё равно остаётся весьма высокой.
По информации статистического портала rusdtp.ru, только за 23 января 2024 года на дорогах Москвы произошла 21 авария, в которой пострадали 23 человека, один погиб.
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Евгения Парфентьева