Число погибших в ДТП в Подмосковье в январе и феврале снизилось на 30%

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Количество аварий с погибшими и пострадавшими в Московской области за январь и февраль 2024 года уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жертв таких аварий стало меньше на 30%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться. С начала года на 10% снизилось количество ДТП, на 30% – число погибших, на 16% – раненых. Всего за январь и февраль зафиксировано 411 аварий с пострадавшими. В феврале произошло 178 аварий с пострадавшими, что также ниже прошлогоднего показателя на 18%», – пояснил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.По видам аварий в феврале наибольшую смертность он отметил при наездах на пешеходов вне переходов и на них.
Также традиционно весной на дорогах растёт число мотоциклистов. Поэтому при манёврах необходимо всегда смотреть в зеркала заднего вида. Самим же байкерам рекомендуется быть предсказуемыми в манёврах, а перед выездом на дорогу обновить навыки вождения.
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