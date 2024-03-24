Детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске

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Детям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы выбраться из экскурсионного автобуса после аварии в Пятигорске. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что экскурсионный автобус, перевозивший школьников, столкнулся с пожарной машиной на пересечении улиц Калинина и Пастухова в Пятигорске.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек, из которых 43 – дети. Им пришлось самостоятельно покидать автобус.
В результате аварии пострадали четыре человека – трое взрослых из автобуса и один пожарный.
Уточняется, что пожарная машина следовала по вызову к месту пожара на улице Восстания. Туда были направлены другая пожарная машина и экстренные службы.
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В момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек, из которых 43 – дети. Им пришлось самостоятельно покидать автобус.
Уточняется, что пожарная машина следовала по вызову к месту пожара на улице Восстания. Туда были направлены другая пожарная машина и экстренные службы.
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Анастасия Чинкова