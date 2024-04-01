В ДТП в Луховицах пострадал ребёнок и двое взрослых

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Лобовое столкновение двух легковых иномарок произошло на улице Пушкина в Луховицах, в результате ДТП пострадали оба водителя и восьмилетняя пассажирка одной из машин. Помощь пострадавшим оказали подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о столкновении машин Skoda Fabia и Nissan Terrano поступила вечером в воскресенье, 31 марта. Оперативно прибывшие на место спасатели стабилизировали оба автомобиля, отключили аккумуляторы, чтобы не начался пожар, и наложили шину на ногу восьмилетней девочке, которая сидела в Skoda. Затем ребёнка зафиксировали на носилках и передали бригаде медиков. Кроме того, они перевязали раны у водителей», — говорится в сообщении.Всех пострадавших увезли в Луховицкую районную больницу, девочка госпитализирована с подозрением на закрытый перелом левого бедра.
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Лев Каштанов