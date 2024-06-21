Число получающих доплату подмосковных пенсионеров увеличилось на 1 тыс.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Доплату к пенсии до 18 тыс. рублей получают 33 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Подмосковье пенсионеры могут оформить ряд мер социальной поддержки, в том числе доплату к пенсии. В регионе почти 33 тыс. жителей получают доплату, которую в 2023 году утвердил губернатор Подмосковья. С начала года число получателей такой меры поддержки увеличилось на 1 тыс. Доплата назначается автоматически для одиноких пенсионеров», – рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Как напомнили в Минсоцразвития Подмосковья, ежемесячные доплаты до 18 тыс. рублей предусмотрены для неработающих пенсионеров старше 65 лет, проживающих в Подмосковье более 10 лет. Важное условие – пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. К членам семьи получателей в данном случае относятся родители, супруг или супруга, дети, братья и сёстры.
Пенсионерам, проживающим в семье, нужно подтвердить право на получение льготы. Подать заявление прямо из дома жители могут на региональном портале.
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