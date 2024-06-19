Подмосковные семьи получили более 225 тыс. сертификатов на региональный маткапитал

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области выдали уже более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Такие данные привела первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Более половины из этих сертификатов семьи уже реализовали. Чаще всего это маткапитал шёл на улучшение жилищных условий и получение ежегодной выплаты», – пояснила Болатаева.В Минсоцразвития Московской области напомнили, что региональный материнский капитал – социальная мера, которую могут получить семьи при рождении второго или последующих детей, появившихся на свет с 2011 по 2016 годы.
Размер регионального материнского капитала составляет 100 тыс. рублей. Семьи могут тратить эти средства на получение ежегодной выплаты 50 тыс. рублей, улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком или газификацию.
Заявление на получение ежегодной выплаты можно подать на региональном портале госуслуг.
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