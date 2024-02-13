Ступинские пенсионеры обыграли в шашки вице-чемпиона мира Редина

Фото: Андрей Семибратов
Команда участников клуба «Активное долголетие» из Ступина провела партию в шашки с вице-чемпионом мира Дмитрием Рединым. Спортсмен сел к доске спиной и вёл партию вслепую, а ходы держал в голове.
С самого начала мастер пошёл в атаку. Через некоторое время пенсионерам удалось отбить натиск. Несколькими ходами Редин переломил ситуацию и снова атаковал. Однако подвела память: мастер ошибся в одном из ходов и признал поражение. Как отметили члены клуба, если бы не эта ошибка, партия была бы не в их пользу.
Редин – мастер спорта по шашкам, член сборной России среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, неоднократный призёр первенств России и Европы. В прошлом году завоевал звание вице-чемпиона мира.
Он также является тренером по шашкам в ступинской спортивной школе «Прогресс-смена», а раз в неделю даёт уроки в клубе «Активное долголетие». По словам пенсионеров, игра в шашки позволяет сохранить ясный ум и прекрасно тренирует память.
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Редин – мастер спорта по шашкам, член сборной России среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, неоднократный призёр первенств России и Европы. В прошлом году завоевал звание вице-чемпиона мира.
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Лора Луганская