Число предприятий с китайским участием в России превысило 13 тысяч

18 августа 2026, 19:01

Фото: iStock/MIND_AND_I

Число предприятий с китайским участием в России в 2025 году превысило 13 тыс. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», передает «Татар-информ».