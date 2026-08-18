Число предприятий с китайским участием в России превысило 13 тысяч
Число предприятий с китайским участием в России в 2025 году превысило 13 тыс. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на пленарном заседании «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая» в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», передает «Татар-информ».
Чжоу Лицюнь отметил, что это 23% среди всех предприятий с иностранным капиталом в РФ. Он подчеркнул, что китайский бизнес в России демонстрирует значительный рост, но основным препятствием для его дальнейшего развития является дефицит квалифицированных кадров.
Чжоу Лицюнь добавил, что российско-китайским совместным предприятиям требуются специалисты, которые не только обладают профессиональными навыками, но и владеют китайским языком. Председатель Союза китайских предпринимателей в России сообщил, что нехватка квалифицированных кадров особенно остро ощущается в условиях стремительного роста китайского бизнеса в стране. Он также акцентировал внимание на важности усиления сотрудничества между российскими университетами и предприятиями.
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