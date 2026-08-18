Подмосковная саблистка Егорян завоевала серебро Спартакиады народов России

18 августа 2026, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Саблистка из Московской области Яна Егорян завоевала серебряную медаль II летней Спартакиады народов России по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.