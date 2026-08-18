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Подмосковная саблистка Егорян завоевала серебро Спартакиады народов России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Саблистка из Московской области Яна Егорян завоевала серебряную медаль II летней Спартакиады народов России по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Егорян, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Химках, заняла второе место в личном первенстве среди женщин. Золотая медаль досталась саблистке из Москвы. Бронзовые награды разделили спортсменки из Новосибирской области и столицы.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в министерстве, ранее две бронзовые награды турнира завоевали мужская и женская команды по фехтованию на шпагах. В личных состязаниях спортсменки из Подмосковья выиграли две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды турнира.

Соревнования по фехтованию в рамках II Всероссийской Спартакиады проходят в Уфе с 9 по 19 августа.
Лора Луганская

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