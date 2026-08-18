Работники украли со склада в Подольске более 200 паллетов
Жителей Домодедова и Долгопрудного, работавших сборщиками на складе в Подольске, задержала полиция по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о пропаже имущества подал менеджер по логистике предприятия, которому принадлежал склад.
«Воры похитили из зоны сбора более 200 деревянных паллетов общей стоимостью 163 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Похищенные паллеты злоумышленники продали неизвестным на территории округа Подольск.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в посёлке Смирновка округа Солнечногорск 70-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в спину соседу.