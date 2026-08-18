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Работники украли со склада в Подольске более 200 паллетов

оригинал Фото: istockphoto.com/Mikhail Shapovalov

Жителей Домодедова и Долгопрудного, работавших сборщиками на складе в Подольске, задержала полиция по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление о пропаже имущества подал менеджер по логистике предприятия, которому принадлежал склад.

«Воры похитили из зоны сбора более 200 деревянных паллетов общей стоимостью 163 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Похищенные паллеты злоумышленники продали неизвестным на территории округа Подольск.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в посёлке Смирновка округа Солнечногорск 70-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в спину соседу.
Лев Каштанов

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