Матч футбольного проекта «Выходи во двор» проведут в Мытищах
На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах 22 августа состоится игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В гала-матче со сборной жителей городского округа сыграют звёзды российского футбола – Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и Василий Иванов.
Атмосферу большого футбольного праздника создаст комментатор – спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
«Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс с юными воспитанниками местных спортшкол, поделятся секретами мастерства. Зрители смогут посетить футбольные аттракционы, принять участие в розыгрыше подарков с автографами легенд. Вход будет свободным», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В пятом, юбилейном, сезоне уже прошли игры в Клину, Раменском, Можайске, Малаховке, Видном, Лотошине и Зарайске. Помимо этого, прославленные футболисты провели традиционный матч с военнослужащими дивизии им. Ф.Э. Дзержинского.