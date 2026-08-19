Матч футбольного проекта «Выходи во двор» проведут в Мытищах

19 августа 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах 22 августа состоится игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В гала-матче со сборной жителей городского округа сыграют звёзды российского футбола – Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и Василий Иванов.



Атмосферу большого футбольного праздника создаст комментатор – спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс с юными воспитанниками местных спортшкол, поделятся секретами мастерства. Зрители смогут посетить футбольные аттракционы, принять участие в розыгрыше подарков с автографами легенд. Вход будет свободным», – рассказали в ведомстве.